শ্বশুরবাড়িতে এসে নদীতে গোসলে নামেন তরুণ, ৪ ঘণ্টা পর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়িতে এসে নদীতে গোসলে নামেন তরুণ, ৪ ঘণ্টা পর লাশ উদ্ধার
নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলায় শ্বশুরবাড়িতে সম্প্রতি বেড়াতে গিয়েছিলেন ইমন মিয়া (২১) নামের এক তরুণ। একপর্যায়ে স্ত্রী কারিমা আক্তারসহ বাড়িসংলগ্ন মেঘনা নদীতে গোসলে নামেন তিনি। এ সময় পানিতে তলিয়ে নিখোঁজ হন তিনি। নিখোঁজের প্রায় ৪ ঘণ্টা পর তাঁর লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস।
গতকাল রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে নরসিংদীর রায়পুরার পলাশতলী ইউনিয়নের মল্লিকপুর গ্রাম সংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে ইমনের লাশ উদ্ধার করা হয়। এর আগে গতকাল দুপুর আড়াইটার দিকে পানিতে ডুবে নিখোঁজ হন তিনি।
ইমন মিয়া নরসিংদীর বেলাব উপজেলার আমলাব ইউনিয়নের রাজারবাগ গ্রামের গোলাপ মিয়ার ছেলে। তিনি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের ভুলতা এলাকার একটি টেক্সটাইল মিলে শ্রমিকের কাজ করতেন।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, দেড় বছর আগে মল্লিকপুর গ্রামের মান্নান সরকারের মেয়ে কারিমাকে বিয়ে করেন ইমন। গত শুক্রবার স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে যান তিনি। গতকাল বেলা আড়াইটায় কারিমাকে নিয়ে মেঘনা নদীতে গোসলে নামেন ইমন। এর কিছুক্ষণ পরই পানিতে তলিয়ে যান ওই দম্পতি। এর মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শীদের কয়েকজন দ্রুত তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা চালান। এ সময় কারিমাকে জীবিত উদ্ধার করা গেলেও নিখোঁজ হন ইমন। পরে খবর পেয়ে বিকেল পাঁচটার দিকে ঘটনাস্থলে যায় টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের একটি ডুবুরি দল।
বিষয়টি নিশ্চিত করে রায়পুরা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন অফিসার নাসির উদ্দিন জানান, গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে প্রায় দেড় ঘণ্টার প্রচেষ্টায় মেঘনা নদী থেকে ওই তরুণের লাশ উদ্ধার করে। পরে লাশটি স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে মির্জারচর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবদুর রব জানান, এ বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।