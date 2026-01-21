চট্টগ্রামের টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে চান সাঈদ আল নোমান

চট্টগ্রামের টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে চান সাঈদ আল নোমান
চট্টগ্রামের টেকসই উন্নয়নে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে ভূমিকা রাখতে চান চট্টগ্রাম-১০ (খুলশী, পাহাড়তলী, হালিশহর) আসনে বিএনপির প্রার্থী সাঈদ আল নোমান। আজ বুধবার দুপুরে নগরের একটি রেস্তোরাঁয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি এ কথা বলেন। সাঈদ আল নোমান প্রয়াত সাবেক মন্ত্রী বিএনপি নেতা আবদুল্লাহ আল নোমানের ছেলে।
সাঈদ আল নোমান বলেন, তাঁরা বাবা আবদুল্লাহ আল নোমানের অবদানের কথা কেউ ভুলতে পারবেন না। তিনি কর্ণফুলী তৃতীয় সেতু নির্মাণ, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা, নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে চার শহীদের স্মরণে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।
চট্টগ্রামের স্বাস্থ্য খাত নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সাঈদ আল নোমান বলেন, জেনারেল হাসপাতালের সক্ষমতা বর্তমানে খুবই সীমিত। এটিকে আধুনিক ও কার্যকর করে তোলার পাশাপাশি মেডিক্যাল কলেজে রূপান্তরের প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম-১০ আসনের পাহাড়তলী, খুলশী ও হালিশহর এলাকায় সরকারি হাসপাতালের ঘাটতি প্রকট। চট্টগ্রামে টেকসই উন্নয়ন ও জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।
নগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক একরামুল করিমের সভাপতিত্বে ও নগর বিএনপির সদস্য কামরুল ইসলামের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির শ্রমবিষয়ক সম্পাদক এম নাজিম উদ্দিন, নগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, এম এ সবুর, নগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী বেলাল উদ্দিন, শফিকুর রহমান প্রমুখ।