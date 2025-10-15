চুনারুঘাটে চা-বাগানের ছড়া থেকে সিলিকা বালু লুটের অভিযোগে মামলা, আসামি ১৯

চুনারুঘাটে চা-বাগানের ছড়া থেকে সিলিকা বালু লুটের অভিযোগে মামলা, আসামি ১৯
হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার দেউন্দি চা-বাগানের লাগোয়া গেলানীছড়া থেকে অবৈধভাবে সিলিকা বালু উত্তোলনের অভিযোগে ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ বুধবার দুপুরে চুনারুঘাট সদর উপজেলা ভূমি অফিসের তহশিলদার আবদুল্লাহ আল মামুন বাদী হয়ে চুনারুঘাট থানায় এ মামলা করেন।
মামলায় বলা হয়, অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরে অন্যায়ভাবে গেলানীছড়া থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে পরিবেশের ক্ষতি করছেন। তাঁদের এ অবৈধ কর্মকাণ্ডের কারণে আশপাশের চা-বাগানের পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে।
মামলার আসামিরা হলেন উপজেলার দেউন্দি বদরগাজী গ্রামের জসিম উদ্দিন ও আরব আলী, কাঁঠালবাড়ী গ্রামের মিন্টু মিয়া, মোজাম্মেল মিয়া, মিজান মিয়া ও মিশুক মিয়া, বদরগাজী গ্রামের খয়ের মিয়া, আবদুল্লাহপুর গ্রামের ফরহাদ মিয়া, সাব্বির মিয়া, রাহাদ মিয়া ও রমজান আলী, দেউন্দি বদরসারী গ্রামের তানভীর মিয়া, দেউন্দি বহুলা ঢিলা গ্রামের আলী হায়দার, বদরগাজী গ্রামের সাহেব আলী, একই গ্রামের রুবেল মিয়া, বহুলা ঢিলা গ্রামের এলাল মিয়া, দেউন্দিগাংপাড় গ্রামের এক্কাছ মিয়া, তেতৈয়াবাড়ি সুজন মিয়া ও তাহির তালুকদার। তাঁদের অধিকাংশই স্থানীয় বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তবে রমজান মিয়া পাইকপাড়া ইউনিয়ন যুবলীগ সভাপতি ও ৪ নম্বর ওয়ার্ড ইউপি সদস্য।
সম্প্রতি আসামিরা চুনারুঘাট উপজেলার দেউন্ডি চা–বাগানের পাশ ঘেঁষে বয়ে যাওয়া গেলানী ছড়া থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে বিক্রি করে আসছিলেন। এ বিষয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে বালু তোলা বন্ধে তৎপর হয় উপজেলা প্রশাসন।
এলাকাবাসী অভিযোগ, একটি স্পটে মামলা হলেও উপজেলার দেওরগাছ ইউনিয়নের আমতলী এলাকায় সুতাং ছড়া, গাজীপুর ইউনিয়নের ইছালিয়া ছড়া, আহাম্মদাবাদ ইউনিয়নে নালুয়া চা–বাগান থেকে নেমে আসা সুতাং ছড়া, ছয়শ্রী অংশ, আমু চা–বাগান থেকে নেমে আসা সুতাং ছড়া ঘনশ্যামপুর ও কালিশিরী অংশ, মিরাশি ইউনিয়নের করাঙ্গী নদী ও রানীগাঁও ইউনিয়নের জিবদর ছড়াসহ ১০ থেকে ১৫টি ছড়া থেকে এখনো অবৈধ বালু তুলছে বিভিন্ন সিন্ডিকেট।
চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মামলার তথ্য নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশ অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনতে তৎপরতা বৃদ্ধি করবে।