জীবননগরে দুই ভাইয়ের জীবন গেল ধারালো অস্ত্রের কোপে

জীবননগরে দুই ভাইয়ের জীবন গেল ধারালো অস্ত্রের কোপে
চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় দুই ভাইকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার সকালে উপজেলার উথলী গ্রামের বড় মসজিদপাড়া মাঠে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন হলেন উথলী গ্রামের বড় মসজিদপাড়ার প্রয়াত খুদে মণ্ডলের দুই ছেলে মিন্টা মিয়া (৬০) ও হামজা আলী (৪৫)।
এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন জেলা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মাওলা।
জীবননগর থানার পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মিন্টা ও হামজা দুই ভাই আজ সকালে উথলী গ্রামের মাঠে কৃষিকাজ করতে যান। এ সময় পূর্বশত্রুতার জেরে ৮-১০ জন ব্যক্তি লাঠি ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে দুই ভাইকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে জখম করে চলে যান। স্থানীয় লোকজন তাঁদের রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল ১০টার দিকে প্রথমে হামজা ও পরে মিন্টার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় উথলী এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।