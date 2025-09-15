‘নৌকায় উঠেই লোহার রড ও লাঠি দিয়ে আমাদের পেটানো শুরু করে’

‘নৌকায় উঠেই লোহার রড ও লাঠি দিয়ে আমাদের পেটানো শুরু করে’
রাত তখন তিনটা। নিঝুম দ্বীপের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরছিলেন নোয়াখালীর হাতিয়া এলাকার একটি ট্রলারের জেলেরা। হঠাৎ ইঞ্জিনচালিত নৌকার শব্দ শুনে জেলেরা তাকাতেই দেখেন, একদল সশস্ত্র লোক তাঁদের ট্রলারে উঠে আসছেন। জেলেদের মারধর করে তাঁরা ট্রলারের সব মালামাল লুট করেন। যাওয়ার সময় অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয় নিশান উদ্দিন (২২) নামের এক জেলেকে।
গত শনিবার গভীর রাতে নোয়াখালীর হাতিয়ার নিঝুম দ্বীপের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে। আক্রান্ত জেলেদের ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল করে দিয়েছিল ডাকাতেরা। সাগরে এক দিন ভেসে থাকার পর গতকাল রোববার রাত ১১টায় হাতিয়ার জাহাজমারা ঘাটে ফেরেন তাঁরা। এরপর ডাকাতির ঘটনাটি জানাজানি হয়। জেলেরা জানান, ডাকাতদের হামলায় পাঁচজন জেলে আহত হন। তারা ট্রলারের মাছ, জাল, জ্বালানি তেল ও অন্যান্য জিনিস লুট করে নিয়ে যায়। আজ সোমবার দুপুর পর্যন্ত অপহৃত জেলে নিশানের কোনো খোঁজ মেলেনি।
ফিরে আসা ট্রলারের মাঝি মো. জামসেদ উদ্দিন জানান, ‘আমার ট্রলারে ১৬ জন জেলে ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে আমরা মাছ ধরতে যাই। গত শুক্রবার রাতে নিঝুম দ্বীপের কাছে মাছ ধরছিলাম। হঠাৎ তখন জলদস্যুরা ট্রলারে আক্রমণ করে। নৌকায় উঠেই লোহার রড ও লাঠি দিয়ে আমাদের পেটানো শুরু করে। এ সময় আমাদের চারজন জেলে ভয়ে সাগরে লাফ দেন।’
জামসেদ প্রথম আলোকে বলেন, যাওয়ার আগে জলদস্যুরা ট্রলারের ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ ভেঙে দিয়ে বিকল করে দেয়। অনেক চেষ্টার পর জেলেরা বিকল ইঞ্জিন সচল করে রোববার রাত ১১টার দিকে জাহাজমারা ঘাটে ফিরে আসেন। আসার পর আহত জেলেদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
ডাকাতেরা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছিল বলে জানান মাঝি জামসেদ। তিনি বলেন, কিছুদিন ধরে সাগরে ডাকাতের উৎপাত বেড়েছে। তাই ঝুঁকি নিয়ে মাছ ধরতে যান তাঁরা।
জানতে চাইলে জাহাজমারা পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক খোরশেদ আলম বলেন, হাতিয়ার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে একটি মাছধরা ট্রলার ডাকাতি হওয়ার কথা তাঁরা শুনেছেন। এ বিষয়ে জেলেরা এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ দেয়নি। নিখোঁজ জেলের বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।