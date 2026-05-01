নির্বাচনে ছিলেন না আওয়ামী লীগপন্থীরা, সব পদে জয় বিএনপিপন্থীদের

পটুয়াখালী আইনজীবী সমিতি
নির্বাচনে ছিলেন না আওয়ামী লীগপন্থীরা, সব পদে জয় বিএনপিপন্থীদের
পটুয়াখালী জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সব কটি পদে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা বিজয়ী হয়েছেন। সভাপতি পদে মো. মজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক পদে মো. আরিফ হোসেন নির্বাচিত হয়েছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে ভোট গণনা শেষে নির্বাচন কমিশনার ওয়াহিদ সরোয়ার ফলাফল ঘোষণা করেন। এর আগে গত ৪ এপ্রিল ২০২৬-২৭ মেয়াদের জন্য নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়।
নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের প্যানেল ছাড়াও জেলা জামায়াতের আমির নাজমুল আহসানের নেতৃত্বে আরেকটি প্যানেলও ৭টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তবে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ (জাপা) অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমর্থিত কোনো প্রার্থী এ নির্বাচনে অংশ নেননি।
গতকাল সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত জেলা আইনজীবী সমিতি ভবনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৫০২ জন ভোটারের মধ্যে ৪০৯ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।
ফলাফলে সভাপতি পদে মো. মজিবুর রহমান ২৬৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নাজমুল আহসান পান ১২৯ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে মো. আরিফ হোসেন ৩২৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মহিউদ্দিন পান ৬৯ ভোট।
এ ছাড়া সহসভাপতি পদে মো. নজরুল ইসলাম, সহসম্পাদক পদে আমিনুল ইসলাম ও মজিবুল হক বিশ্বাস, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মো. মইনুল ইসলাম এবং সদস্যপদে এনামুল হক ও মারিয়াম আক্তার বিজয়ী হয়েছেন। এর আগে লাইব্রেরি সম্পাদক পদে মো. মনিরুল ইসলাম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।
গত বছরও জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পান বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা। তবে এর আগে গত এক দশক আওয়ামী লীগপন্থী ও বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা এই সমিতির নির্বাচনে জিতেছিলেন।