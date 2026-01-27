জেলা

ভৈরবে ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ৯ ঘণ্টা পর চলাচল শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
ভৈরব
ভৈরব রেলস্টেশনের কাছে গতকাল রাতে ঢাকা মেইল (২ডাউন) ট্রেন লাইনচ্যুত হয়। আজ মঙ্গলবার সকালে তোলাছবি: প্রথম আলো

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ৯ ঘণ্টা পর উদ্ধারকাজ শেষ হয়েছে। আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আবারও ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-নোয়াখালী ও ভৈরব-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে।

ভৈরব স্টেশনের কাছে গতকাল সোমবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে ঢাকা মেইলের (২ডাউন) একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। আখাউড়া থেকে একটি উদ্ধারকারী ট্রেন আজ সকাল পৌনে আটটা থেকে উদ্ধারকাজ শুরু করে। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা পর লাইন ট্রেন চলাচলের উপযোগী হয়।

ভৈরব স্টেশন সূত্রে জানা যায়, ঢাকা মেইল (২ডাউন) ট্রেনটি ঢাকা থেকে ছেড়ে এসে ভৈরব অতিক্রম করার সময় রাত তিনটার দিকে স্টেশনের কাছে একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। লাইনচ্যুত হওয়ার পর রাত তিনটার পর থেকে কোনো ট্রেন ভৈরব স্টেশন পার হতে পারেনি। এতে ঢাকাগামী আন্তনগর পারাবত, আন্তনগর উপবন, তিতাস কমিউটারসহ কয়েকটি মেইল ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে। ময়মনসিংহ থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী আন্তনগর বিজয় এক্সপ্রেস, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা কক্সবাজারগামী কক্সবাজার এক্সপ্রেস ভৈরব স্টেশনে আটকে পড়ে। এতে যাত্রীদের দুর্ভোগ বাড়ে।

দুর্ঘটনার পৌনে পাঁচ ঘণ্টা পর আখাউড়া থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন এসে উদ্ধারকাজ শুরু করে। দুপুর সোয়া ১২টার দিকে উদ্ধারকাজ শেষ হয়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

ভৈরব স্টেশনের স্টেশনমাস্টার মো. ইউসুফ বলেন, বিভিন্ন স্টেশনে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ট্রেন লম্বা সময় ধরে আটকে ছিল। পর্যায়ক্রমে সব ট্রেন গন্তব্যের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে। প্রতিটি ট্রেনের কয়েক ঘণ্টা করে যাত্রাবিলম্ব হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন