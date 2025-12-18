ফেনীতে পেট্রল ঢেলে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যালয়ে আগুন

ফেনীতে পেট্রল ঢেলে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যালয়ে আগুন
ফেনীতে পেট্রল ঢেলে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যালয়ে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোর চারটার দিকে ফেনী সদর উপজেলার শর্শদী বাজারের কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। এতে কার্যালয়ের বারান্দায় থাকা তিনটি মোটরসাইকেল পুড়ে গেছে।
পুলিশ ও গ্রামীণ ব্যাংক কার্যালয় সূত্র জানায়, সদর উপজেলার শর্শদী বাজার এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংকের দ্বিতল কার্যালয়টির অবস্থান। এ ভবনে কিছু কর্মচারী থাকেন। ভোর চারটার দিকে কার্যালয়ের নিচতলায় কলাপসিবল গেটের ভেতরে পেট্রল ঢেলে আগুন দেয় কয়েকজন দুর্বৃত্ত। নিরাপত্তা প্রহরীরা তাৎক্ষণিক চিৎকার শুরু করলে ওপরে থাকা কর্মচারীরা দ্রুত এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। এরপর খবর দিলে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে নেয়। ততক্ষণে নিচে থাকা তিনটি মোটরসাইকেল পুড়ে যায়।
জানতে চাইলে গ্রামীণ ব্যাংক শর্শদী শাখার ব্যবস্থাপক অশোক কুমার দেবনাথ বলেন, ‘দুর্বৃত্তের দেওয়া আগুন নেভাতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এ ঘটনা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। মামলার কার্যক্রম চলমান। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’