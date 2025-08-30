বগুড়ায় জিপিএ–৫ সংবর্ধনা
আনন্দ–উচ্ছ্বাসে মেতেছিল কৃতী শিক্ষার্থীরা
সকাল থেকে উৎসবমুখর ছিল বগুড়ার করতোয়া কনভেনশন সেন্টার চত্বর। জিপিএ–৫ সংবর্ধনায় অংশ নিতে এসে অনেক দিন পর বন্ধু ও সহপাঠীদের দেখা পেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানে নিবন্ধন করে জেলার সাড়ে তিন হাজার কৃতী শিক্ষার্থী। তারা সারিবদ্ধভাবে নির্ধারিত বুথ থেকে ক্রেস্টসহ উপহারসামগ্রী নিয়ে মূল অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এরপর নেচেগেয়ে নিজেদের সাফল্য উদ্যাপন করে।
এভাবেই আজ শনিবার নানা আয়োজনে বগুড়ায় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলোর আয়োজনে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আনন্দ–উচ্ছ্বাসে মেতেছিল কৃতী শিক্ষার্থীরা।
সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠানের শুরু হয়। শুরুতে রাজধানীর উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। প্রথম আলো বন্ধুসভা বগুড়ার মলি আকতার ও মাকসুদা আকতারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর বগুড়ার নিজস্ব প্রতিবেদক আনোয়ার পারভেজ। তিনি প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।
অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. কুদরত–ই–জাহান বলেন, ‘শিক্ষিত হওয়ার চেয়ে জরুরি, ভালো মানুষ হওয়া। মানুষকে ভালোবাসতে হবে, মানুষের মনে জায়গা করে নিতে হবে। পাশাপাশি স্বপ্ন দেখতে হবে। স্বপ্নপূরণে নিজেকে তৈরি করতে হবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘এই ফলকে শেষ মনে করলে হবে না। এটিকে প্রেরণা হিসেবে নিয়ে আরও এগিয়ে যেতে হবে।’
বগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ শওকত আলী মীর বলেন, ‘প্রথম আলো সব সময় ভালো কাজের সঙ্গে থাকে। সামাজিক কর্মকাণ্ডেও শিক্ষার্থীদের যুক্ত রাখে। কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনার আয়োজন অনন্য উদ্যোগ। জুলাই বিপ্লবের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নতুন প্রজন্মকে শাণিত হতে হবে।’
অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে চলে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের থিম সং ও পরপর দুটি নৃত্য পরিবেশন করেন বগুড়ার ‘আমরা কজন’ শিল্পীগোষ্ঠীর নৃত্যশিল্পীরা। এ ছাড়া বগুড়া জিলা স্কুলের কৃতী শিক্ষার্থী মুবতাসিম সাদাত একটি গান গেয়ে শোনায়। কথা, কবিতা ও রম্য গল্পের সঙ্গে জনপ্রিয় গানের সংমিশ্রণে বগুড়ার গানের দল ‘দল অন্যরকম’–এর স্বতন্ত্র পরিবেশনায় অংশ নেন অলক পাল, সোবহানী বাপ্পী, নিবিড়, রকি, সানা, গালিব, রবিউল ও স্বরণ।
বগুড়ার ব্যান্ডদল ‘বি বয়েজ’ ছাড়া অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন রিয়েলিটি শো ‘খুদে গানরাজ’–এর শিল্পী পায়েল ও ‘ইয়াং স্টার সিজন ২’–এর চ্যাম্পিয়ন জাহিদ অন্তু। তাঁদের গানে নেচেগেয়ে আনন্দ প্রকাশ করে শিক্ষার্থীরা।
প্রথম আলোর নানা ইতিবাচক উদ্যোগ তুলে ধরে বক্তব্য দেন প্রথম আলোর আঞ্চলিক সংবাদবিষয়ক সম্পাদক তুহিন সাইফুল্লাহ। তিনি শিক্ষার্থীদের মুখস্থবিদ্যা, মাদক ও মিথ্যাকে ‘না’ বলতে শপথ পড়ান। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে কুইজ বিজয়ী ১০ শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার হিসেবে বই তুলে দেন অতিথিরা।
বগুড়ার সরকারি শাহ সুলতান কলেজের শিক্ষার্থী মো. রিয়াদ জাহান এসেছিল বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে। রিয়াদ বলে, ‘বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, সেলফি তোলা আর কুইজে অংশ নেওয়া—সব মিলিয়ে অনেক মজা করেছি।’
আয়োজনটির পাওয়ার্ড বাই অংশীদার ছিল কনকা–গ্রি। সহযোগিতায় ছিল কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।