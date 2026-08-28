বিএনপি ধীরে ধীরে ব্যর্থতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে: সারজিস আলম

বিএনপি ধীরে ধীরে ব্যর্থতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে: সারজিস আলম
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘আমরা যখন সমালোচনা করি, তখন বিএনপির বন্ধুরা মনে করেন, আমরা বিরোধিতা করছি। এসব কারণে বিএনপি ধীরে ধীরে লাইনচ্যুত হচ্ছে, ব্যর্থতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা দেশের জন্য, তাদের জন্য ক্ষতিকর হচ্ছে। আমরা চাই, সরকার সারা দেশের সব ধরনের হত্যা, ধর্ষণের ঘটনার বিচার নিশ্চিত করতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।’
আজ শুক্রবার বিকেলে চাঁদপুর প্রেসক্লাবে এনসিপির সাংগঠনিক সভা ও রাজনৈতিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
সারজিস আলম বলেন, ‘সম্প্রতি রংপুরে চারজনের যে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, বিষয়টি আমরা নাগরিক হিসেবে কোনোভাবে মেনে নিতে পারছি না। এতে দেশের মানুষের মনে, শিক্ষার্থীদের মনে-হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। আমরা দেখছি, যারা অপরাধী ছিল বা যারা খুনি, তাদের গ্রেপ্তারে কোনো তৎপরতা দেখতে পাই না।’
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সমালোচনা করে এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘এ বিষয়ে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেও তিনি কোনো উত্তর দিতে পারছেন না। তখন তিনি অন্য কথায়, অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। এমনকি প্রশ্নকারীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হচ্ছে। যখন তিনি উত্তর দিতে পারেন না, তখন তিনি শাহবাগের কথা নিয়ে আসেন, পল্টনের কথা নিয়ে আসেন।’
সারজিস আলম আরও বলেন, ‘ওসমান হাদিকে কারা হত্যা করেছে, তার সব ভিডিও-ছবি আছে। ভারতে আসামিও ধরা পড়েছে। কিন্তু সংসদে শুধু আনা হচ্ছে, নিয়ে আসছি, প্রক্রিয়া চলছে—এ ধরনের কথা বলা হচ্ছে। আসলে এর কোনো বাস্তবতা নেই। চোখে পড়ার মতো কোনো উদ্যোগে নেই সরকারের। আমরা যদি এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত করতে না পারি, তাহলে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে না। দিনে দিনে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে।’
এনসিপির চাঁদপুর জেলার আহ্বায়ক মো. মাহবুব আলমের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব আমানুল্লাহ পাটোয়ারীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য আলী আহসান জুনায়েদ, সরোয়ার তুষার, যুগ্ম সদস্যসচিব সালেহ উদ্দিন, কুমিল্লা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আতাউল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক রিফাত রশিদ প্রমুখ।