চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে মানসিক ভারসাম্যহীন বাংলাদেশি যুবককে হস্তান্তর করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদক
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
নিখোঁজ থাকার পর জাকিরকে খুঁজে পেয়ে আপ্লুত হয়ে পড়েন তাঁর মা ও স্বজনেরা। গতকাল শিবগঞ্জ উপজেলার সিংনগর সীমান্ত এলাকায়ছবি: সংগৃহীত

ভারতে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশি যুবককে ফেরত পাঠিয়েছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার সিংনগর সীমান্ত এলাকায় পতাকা বৈঠকের পর তাঁকে ফেরত পাঠানো হয়।

ওই ব্যক্তির নাম জাকির হোসেন (২৮)। তিনি গোমস্তাপুর উপজেলার রাধানগর ইউপির বেগপুর গ্রামের আমিন আলীর ছেলে। জাকির মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন বলে জানিয়েছে পুলিশ ও পরিবার।

হস্তান্তর অনুষ্ঠানে গোমস্তাপুর থানার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন উপপরিদর্শক (এসআই) গৌরাঙ্গ মোহন রায়। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, জাকির প্রায় দেড় বছর ধরে নিখোঁজ ছিলেন। সিংনগর সীমান্তের ওপারে ভারতের বৈষ্ণব নগর পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যদের হাতে ৩ সেপ্টেম্বর আটক হন জাকির। তাঁর মানসিক ভারসাম্যহীনতা বুঝতে পেরে ফেরত পাঠানোর জন্য বিজিবির সঙ্গে যোগাযোগ করে বিএসএফ। পরে গতকাল সন্ধ্যায় বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গৌরাঙ্গ আরও বলেন, পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য অনুযায়ী জাকির হোসেন মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন। হস্তান্তরের সময় উপস্থিত বাবা-মা ও ভাইকে চিনতে পারেন তিনি।

জাকির হোসেনের বড় ভাই মো. আওয়াল বলেন, প্রায় আড়াই বছর ধরে জাকির মানসিক ভারসাম্যহীন। বিবাহবিচ্ছেদের পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জাকির আগে কৃষিকাজ ও রিকশা–ভ্যান চালাতেন।

