খুলনায় যুবককে গুলি করে ও কুপিয়ে হত্যা

খুলনায় যুবককে গুলি করে ও কুপিয়ে হত্যা
খুলনা মহানগরের করিমনগরে নিজ বাড়ির ভেতর আলাউদ্দিন মৃধা (৩৫) নামের এক যুবককে গুলি ও কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। রোববার রাত পৌনে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেলে করে আসা কয়েকজন দুর্বৃত্ত আলাউদ্দিনকে হত্যা করে পালিয়ে যায়।
পুলিশ জানায়, দুর্বৃত্তরা প্রথমে আলাউদ্দিনকে গুলি করে এবং পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে মরদেহ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
স্থানীয় লোকজনের দাবি, আলাউদ্দিন মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের জের ধরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে তাঁরা ধারণা করছেন।
খুলনা সোনাডাঙ্গা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কবির হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা ঘটনাটি তদন্ত করছি। তদন্তের পর ঘটনাটা পরিষ্কার হবে।’