নারায়ণগঞ্জে এনসিপি প্রার্থীর ওপর হামলাচেষ্টার ঘটনায় আটক ১

নারায়ণগঞ্জে এনসিপি প্রার্থীর ওপর হামলাচেষ্টার ঘটনায় আটক ১
নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী ও দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল আমিনের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলাচেষ্টার ঘটনায় একজনকে আটক করেছে র্যাব। গতকাল বুধবার গভীর রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার চর কাশিপুর থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক মারুফ হাসান (২২) নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব ১১–এর উপপরিচালক মো. আব্দুর রশিদ জানান, বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে এনসিপির প্রার্থী আবদুল্লাহ আল আমিন জনসংযোগের উদ্দেশ্যে সদর উপজেলার ফতুল্লা থানার বাশমুলি এলাকায় যান। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা নেতা–কর্মীদের সঙ্গে অপরিচিত দুই যুবক মিশে তাঁদের অনুসরণ করতে থাকেন। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হলে নেতা–কর্মীরা একজনকে আটক করেন। পরে তাঁর কাছ থেকে একটি ধারালো অস্ত্র (চাপাতি) উদ্ধার করা হয়। এ সময় হামলাকারীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে এনসিপির দুই নেতা–কর্মী আহত হন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় আবদুল্লাহ আল আমিন নিরাপদে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। পরে নেতা–কর্মীদের কাছে আটক যুবককে তাঁর সহযোগীরা ছিনিয়ে নিয়ে যান। এ ঘটনায় এনসিপির দুই কর্মী আবু তাহের ও মারুফ আহত হন। আহত এনসিপি কর্মী মারুফ ফতুল্লা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।
র্যাব জানায়, আটক ব্যক্তিকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফতুল্লা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত অন্যদের ধরতে অভিযান চলছে।