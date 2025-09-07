বিচার ও সংস্কারের ধারাবাহিকতায় আগামী নির্বাচন সম্পন্ন হবে: আদিলুর রহমান

বিচার ও সংস্কারের ধারাবাহিকতায় আগামী নির্বাচন সম্পন্ন হবে: আদিলুর রহমান
বিচার ও সংস্কারের ধারাবাহিকতায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আগামী নির্বাচন সম্পন্ন করবে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। রোববার বিকেলে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে আনন্দ শিপইয়ার্ড অ্যান্ড স্লিপ ওয়েজ লিমিটেডের বানানো একটি আধুনিক মাল্টিপারপাস জাহাজ রপ্তানির জন্য হস্তান্তর অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।
আদিলুর রহমান খান বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের পর একটা সরকার জনগণের অভ্যুত্থানের ফলে যে কাজগুলো করার কথা, তার অনেকখানিই আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছি বলে বিশ্বাস করি। নানা প্রতিকূলতা ও বিভিন্ন রকম ঘাত-প্রতিঘাত এবং বাধা উপেক্ষা করে আমরা জনগণের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। সেভাবেই সরকার বিচার ও সংস্কারের ধারাবাহিকতায় আগামী নির্বাচন সম্পন্ন করবে।’
উপদেষ্টা বলেন, ‘নির্বাচন অবশ্যই সুষ্ঠু হবে এবং বাংলাদেশের মানুষ সেই নির্বাচন উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপন করবেন। জনগণের নির্বাচিত সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করে। আমরা যে কাজ গণ-অভ্যুত্থানের সরকার হিসেবে শুরু করেছি, নির্বাচিত সরকার তা এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।’
এর আগে অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে জাহাজ নির্মাণশিল্প এগিয়ে নিতে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন আদিলুর রহমান খান। তিনি বলেন, জাহাজ নির্মাণশিল্প এগিয়ে নিতে সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করছে। এই সহযোগিতা তাঁরা করে যাবেন। কিন্তু তাঁদের সময় সীমিত। তাঁরা শুরু করে দিয়ে যাবেন, পরবর্তী কাজ নির্বাচিত সরকারের। তাঁরা স্বপ্ন দেখেন বাংলাদেশের জাহাজ সাত সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবে। বাংলাদেশের জাহাজ বাংলাদেশের প্রতিরক্ষায় ব্যবহৃত হবে।’
অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. নুরুজ্জামান, আনন্দ গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহেল বারী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফরুজা বারী, নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম মিঞা, এনওপিএসি শিপিং অ্যান্ড ট্রেডিং লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী কেরিম ইন্স এ সময় উপস্থিত ছিলেন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও তিনি আসেননি।
এদিকে অনুষ্ঠানে তুরস্কের প্রতিষ্ঠান ‘এনওপিএসি শিপিং অ্যান্ড ট্রেডিং লিমিটেড’-এর জন্য নির্মিত ৩৪১ ফুট দীর্ঘ, ৫৫ ফুট প্রস্থ ও ২৫ ফুট গভীরতার ‘ওয়েস ওয়্যার’ নামে জাহাজটি হস্তান্তর করে আনন্দ শিপইয়ার্ড অ্যান্ড স্লিপওয়েজ লিমিটেড। ২৭৩৫ হর্স পাওয়ার ইঞ্জিনসংবলিত জাহাজটি ১২ নটিক্যাল মাইল গতিতে ৫ হাজার ৫০০ টন কার্গো পরিবহনে সক্ষম। স্টিল কয়েল, কয়লা, সার, খাদ্যশস্য এবং বিভিন্ন বিপজ্জনক মালামাল বহনেও এটি সক্ষম বলে জানান আনন্দ শিপইয়ার্ডের কর্মকর্তারা।