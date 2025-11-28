জেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে সাংবাদিক মারধরের শিকার

নিজস্ব প্রতিবেদক
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মশালমিছিলের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে এক সাংবাদিক মারধরের শিকার হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর কলেজ মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

মারধরের শিকার জাহাঙ্গীর আলম সময় টিভির চাঁপাইনবাবগঞ্জের প্রতিবেদক। তাঁর অভিযোগ, বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমিনুল ইসলামের সমর্থকেরা মারধর করে তাঁর ক্যামেরা ভেঙে ফেলেন। এ ঘটনায় গোমস্তাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন তিনি।

জাহাঙ্গীর আলম বলেন, গতকাল রাত আটটার দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ–২ (নাচোল, গোমস্তাপুর ও ভোলাহাট) আসনে বিএনপির প্রার্থী বাতিলের দাবিতে অনুষ্ঠিত মশালমিছিলের সংবাদ সংগ্রহ করতে যান তিনি। এ সময় রহনপুর কলেজ মোড়ে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমিনুল ইসলামের সমর্থক মো. শুভসহ (২৫) কয়েকজন হঠাৎ তাঁকে ঘিরে ধরেন। এ সময় তাঁকে মারধর করা হয়। সাংবাদিক পরিচয় দিলেও তাঁকে মারধর করা হয়। এ সময় তাঁর ক্যামেরা ভেঙে ফেলেন হামলাকারীরা। ঘটনার সময় এখন টিভির প্রতিনিধি সোহান মাহমুদ বাধা দিতে গেলে তাঁকেও লাঞ্ছিত করা হয়। তাঁদের গালাগাল ও ভয়ভীতি দেখানো হয়। এ সময় ওই দলটিকে দেশি অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিতে দেখা যায়। পরে স্থানীয় ও পথচারীরা এগিয়ে এসে বাধা দিলে তাঁরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

লিখিত অভিযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করে গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদ আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলছে। সত্যতা পাওয়া গেলে মামলা হবে।

এ বিষয়ে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘অভিযুক্ত শুভ আমারই সমর্থক। তবে তিনি (শুভ) মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, তিনি তাঁকে (সাংবাদিক) ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে সরি বলেছেন। শুভ অপরাধ করে থাকলে আমি তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেব।’

