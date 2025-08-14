বাস-ট্রাক সংঘর্ষের পর ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কদমরসুল এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষের পর ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এর পর থেকে মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে যানজট শুরু হয়। রাত আটটায় এ যানজট অন্তত ১৫ কিলোমিটার ছাড়িয়ে যায়।
সরেজমিনে দেখা যায়, চট্টগ্রামমুখী মহাসড়কে যানবাহনগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছু কিছু যানবাহনকে উল্টো পথে চলে যেতে দেখা যায়।
উপজেলার জিপিএইচ ইস্পাত গেট এলাকায় কথা হয় মিনিবাসচালক রুবেল হোসেনের সঙ্গে। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ১৫ মিনিট ধরে তিনি এক জায়গায় অবস্থান করছেন। বিকেলে তিনি চট্টগ্রাম থেকে সীতাকুণ্ডের দিকে আসার সময় প্রথম যানজট দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁদের এক সহকর্মী রাস্তায় গাড়ি সচল হয়েছে খবর দেওয়াতে তিনি আবার চট্টগ্রামের দিকে রওনা হন। পথেই যানজটের কবলে পড়েন।
ট্রাকচালক মহসিন আলী বলেন, যানজট শুরু হলে অনেক সময় ধীরে ধীরে গাড়ি চলে। কিন্তু এখন ১৫ থেকে ২০ মিনিট তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কবে চট্টগ্রামে পৌঁছাবেন, তা নিশ্চিত নন।
বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মোমিন প্রথম আলোকে বলেন, আজ বিকেল সাড়ে চারটার দিকে উপজেলার কদমরসুল এলাকায় চট্টগ্রামমুখী স্টার লাইন পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। এরপর মহাসড়কে যানজট দেখা দেয়। খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটিকে সরিয়ে নেন। এই সময়ের মধ্যে কিছু গাড়ির চালকেরা ইউটার্ন এলাকা দিয়ে ঢুকে উল্টো পথে গাড়ি চালাতে শুরু করেন। এতে যানজট তীব্র হয়ে যায়। পুলিশ বিকেল থেকেই যানজট সারানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানান তিনি।