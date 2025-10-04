মনপুরায় জেলেদের জিম্মি করে চাঁদাবাজির অভিযোগে যুবদলের সাবেক নেতা গ্রেপ্তার

মনপুরায় জেলেদের জিম্মি করে চাঁদাবাজির অভিযোগে যুবদলের সাবেক নেতা গ্রেপ্তার
ভোলার মনপুরা উপজেলায় জেলেদের জিম্মি করে চাঁদাবাজির অভিযোগে যুবদলের সাবেক এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার দক্ষিণ সাকুচিয়া ইউনিয়নের জনতা বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ইসমাইল মুন্সি (৩৫) দক্ষিণ সাকুচিয়া ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক প্রচার সম্পাদক। বর্তমানে ইউনিয়নটিতে যুবদলের কোনো কমিটি নেই।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে হানিফ রাঢ়ী নামের এক জেলে চাঁদাবাজি ও মারধরের অভিযোগে ইসমাইল মুন্সিসহ চারজনের বিরুদ্ধে মনপুরা থানায় মামলা করেন। মামলার অন্য তিন আসামি—নোমান মুন্সি, কিরণ ঢালী ও হেলাল মাঝি এখনো পলাতক।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, গত বুধবার উপজেলার চরপাতালিয়ার ভেড়ার খালসংলগ্ন মেঘনা নদীতে মাছ ধরছিলেন হানিফ রাঢ়ীসহ কয়েকজন জেলে। হঠাৎ স্পিডবোটে ইসমাইল মুন্সিসহ চার আসামি এসে জেলেদের নৌকায় উঠে মারধর শুরু করেন। তাঁরা জেলেদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে হরিণের মাংস বহন ও বিষপ্রয়োগে মাছ ধরার অভিযোগ তুলে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা না দিলে প্রাণনাশের হুমকি দেন। একপর্যায়ে আসামিরা জেলেদের জিম্মি করে আড়তদারের কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকা আদায় করেন এবং নৌকায় থাকা প্রায় ৫০ হাজার টাকার ইলিশ মাছ ছিনিয়ে নিয়ে যান।
এ ঘটনার পর বৃহস্পতিবার রাতে জেলে হানিফ রাঢ়ী থানায় মামলা করলে পুলিশ গতকাল রাতে অভিযান চালিয়ে ইসমাইল মুন্সিকে গ্রেপ্তার করে। আজ শনিবার দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে ভোলা জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।
স্থানীয় কয়েকজন জেলে বলেন, গত আগস্ট থেকে ইসমাইল মুন্সি ও নোমান মুন্সির নেতৃত্বে ৮ থেকে ১০ জনের একটি সংঘবদ্ধ চক্র এলাকায় চাঁদাবাজি করে আসছে।
মনপুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আহসান কবির প্রথম আলোকে বলেন, মামলার অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত আছে।