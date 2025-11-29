কুষ্টিয়ায় হত্যা মামলার আসামিকে কুপিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ায় হত্যা মামলার আসামিকে কুপিয়ে হত্যা
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে জনি ইসলাম (৩০) নামের হত্যা মামলার এক আসামিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের মহিষকুন্ডি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত জনির বাড়ি প্রাগপুর ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামে। দৌলতপুর থানায় একটি হত্যাসহ অর্ধডজন মামলা রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের ভাষ্য, জনি ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকা বাংলাদেশের জামালপুরের কয়েকজন মাদক ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর সখ্য ছিল। সম্প্রতি মাদক বিক্রির টাকা নিয়ে ঝামেলা চলছিল। আজ দুপুরে জনি নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে গ্রামের সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় স্থানীয় সোহান ও সুমনের নেতৃত্বে ৩০–৩৫ জন তাঁর ওপর হামলা চালান। এ সময় জনিকে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে ও পায়ের রগ কেটে হত্যা করা হয়। এরপর মহিষকুন্ডি মাঠপাড়া গ্রামের কবরস্থানসংলগ্ন মাঠের মধ্যে তাঁকে ফেলে পালিয়ে যান হামলাকারী ব্যক্তিরা। সোহান ও সুমনের বিরুদ্ধেও মাদক ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দেন।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, গত বছর জনির নেতৃত্বে সীমান্ত এলাকায় মোহন নামের এক যুবককে হত্যার অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় করা মামলার তিনি প্রধান আসামি।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সোলায়মান শেখ বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে অভিযান চালানো হচ্ছে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।