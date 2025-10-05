নাটোরে নিজ বাড়ি থেকে আইনজীবীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নাটোরে নিজ বাড়ি থেকে আইনজীবীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
নাটোর শহরের নিজ বাসার সিঁড়িঘর থেকে ভাস্কর বাগচী (৪৮) নামের এক আইনজীবীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে শহরের লালবাজার মহল্লায় এ ঘটনা ঘটে।
ভাস্কর বাগচী একই এলাকার চান্দু বাগচীর ছেলে। তিনি আইন পেশার পাশাপাশি কর আইন উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। এ ছাড়া তিনি জেলা হিন্দু মহাজোটের সভাপতি ও নাটোরের সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘ঈঙ্গিত থিয়েটার’-এর অভিনেতা ছিলেন।
সদর থানা সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত সাড়ে আটটার দিকে ভাস্কর বাগচীর স্ত্রী ও সন্তানেরা বাইরে থেকে বাসায় ফিরে সিঁড়িঘরের রডের সঙ্গে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও তাঁর সহকর্মী–শুভাকাঙ্ক্ষীরা হাসপাতালে ছুটে আসেন। গভীর রাতে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। আজ রোববার ময়নাতদন্ত শেষে পৌর মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
এদিকে আজ দুপুরে নাটোর জজ আদালতে জেলা আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে ভাস্কর বাগচীর স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভা শেষে আদালতের বিচারিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সরকারি কৌঁসুলি রুহুল আমীন তালুকদার বলেন, ভাস্কর বাগচীর মৃত্যুর সঠিক কারণ ময়নাতদন্ত শেষে জানা যাবে। তাঁর স্ত্রী ছাড়াও এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছেন। ময়নাতদন্তে আপত্তি থাকলেও আইনি জটিলতা এড়াতে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রাখা হয়েছে।
নাটোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইফতে খায়ের আলম বলেন, প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা মনে হলেও বিষয়টি গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্ত শেষে আজ দুপুরের মধ্যে ভাস্কর বাগচীর মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।