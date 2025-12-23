খুলনায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যুবকের দুই হাতের কবজি কেটে দিল দুর্বৃত্তরা

খুলনায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যুবকের দুই হাতের কবজি কেটে দিল দুর্বৃত্তরা
খুলনায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এক যুবকের দুই হাতের কবজি কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার সকালে বটিয়াঘাটা থানার দারোগার ভিটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত আক্তার হোসেন (৪০) গল্লামারি এলাকার বাসিন্দা। তিনি নগরের বড় বাজার এলাকার একটি হোটেলে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপতালে চিকিৎসাধীন।
আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের জানান, সকালে তিনি বাড়িতে ছিলেন। ওই সময়ে পূর্বপরিচিত কয়েকজন তাঁকে ডেকে বটিয়াঘাটা উপজেলার দারোগার ভিটায় নিয়ে যান। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চার–পাঁচজন তাঁকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর দুই হাতে কোপাতে থাকেন। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন তাঁকে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।
খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অর্থোপেডিক বিভাগের জুনিয়র কনসালটেন্ট বাপ্পা রাজ বলেন, ‘ধারলো অস্ত্রের আঘাতে তাঁর ডান ও বাঁ হাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর বাঁ হাতের অবস্থা খুবই খারাপ। উন্নত চিকিৎসার জন্য আমরা তাঁকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছি।’
বটিয়াঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হাফিজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। দুর্বৃত্তরা ভুক্তভোগীর পূর্বপরিচিত। সকালে তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে দারোগার ভিটা আলী নগর একটি বিলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দুই হাতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করা হয়। ঘটনাস্থলে চারজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে কাজ দেওয়ার নাম করে ডেকে নেওয়া হয়েছিল বলে জানতে পেরেছি। এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি।’