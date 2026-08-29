জেলা

পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফেরার পথে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের মামলায় বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
শিশু ধর্ষণপ্রতীকী ছবি

পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরছিল তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রী (৯)। পথে টাকা দেওয়ার কথা বলে তাকে ডেকে নেওয়া হয় একটি কলাবাগানে। সেখানে শিশুটিকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ শিশুটির পরিবারের। এ ঘটনায় ময়মনসিংহের দক্ষিণ গফরগাঁও উপজেলার পাগলা থানার পুলিশ ৬১ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।

গ্রেপ্তার মো. ছমির উদ্দিন কৃষক। গতকাল শুক্রবার বিকেল পাঁচটার দিকে পুলিশ তাঁকে আটক করে। রাতে থানায় মামলার পর তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

মামলার এজাহারের বরাতে পুলিশ জানিয়েছে, ভুক্তভোগী শিশুটি স্থানীয় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তার বাবা প্রবাসী। সে মায়ের সঙ্গে বাড়িতেই থাকত। ২৫ আগস্ট বিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফেরার সময় ছমির উদ্দিন তাকে টাকা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে স্থানীয় একটি কলাবাগানে নিয়ে যান। সেখানে শিশুটিকে ধর্ষণ করা হয়। পরে ছমির উদ্দিন শিশুটিকে ১০০ টাকা দিয়ে বিষয়টি কাউকে জানালে ক্ষতি হবে এমন ভয় দেখিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

স্থানীয়দের ভাষ্য, বাড়ি ফিরে শিশুটি পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানায়। এরপর স্থানীয়ভাবে বিষয়টি নিয়ে সমঝোতার চেষ্টা শুরু হয়। গতকাল শুক্রবার বিকেলে এ বিষয়ে সালিস হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে।

পাগলা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, শিশুটির মা বাদী হয়ে গতকাল রাতে থানায় মামলা করেছেন। গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে আজ শনিবার দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে। শিশুটিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

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