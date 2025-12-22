জাহাঙ্গীরনগরে ভর্তি পরীক্ষায় চ্যাটজিপিটি দিয়ে উত্তর সংগ্রহ, শিক্ষার্থী আটক

জাহাঙ্গীরনগরে ভর্তি পরীক্ষায় চ্যাটজিপিটি দিয়ে উত্তর সংগ্রহ, শিক্ষার্থী আটক
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে এক পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে। আজ সোমবার সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ছিল।
আটক পরীক্ষার্থীর নাম সাদিয়া আমির। আজ সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের দ্বিতীয় পালার (ছাত্রী) পরীক্ষা চলাকালে তাঁকে আটক করা হয়। তিনি চট্টগ্রামের বহদ্দারহাট এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি সূত্রে জানা যায়, আজ বি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার দ্বিতীয় শিফটে জহির রায়হান মিলনায়তন কেন্দ্রের ২ নম্বর কক্ষে পরীক্ষা দিচ্ছিলেন সাদিয়া আমির। এ সময় তিনি মুঠোফোনে প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে উত্তর সংগ্রহ করে ওএমআর শিট পূরণ করছিলেন। বিষয়টি কক্ষ পরিদর্শকের নজরে এলে তিনি প্রক্টরিয়াল বডিকে জানান। পরে প্রক্টরিয়াল বডি তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রক্টর অফিসে নিয়ে যায়।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, ‘আমরা তার (আটককৃত পরীক্ষার্থী) শাস্তির জন্য সুপারিশমালা তৈরি করছি। আজ পরীক্ষা শেষ হলে সংশ্লিষ্ট সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন স্যারের কাছে আমরা আমাদের সুপারিশটা পাঠাব। এই ধরনের অপরাধ শাস্তিযোগ্য এবং আমরা ইতিমধ্যে ঢাকার জেলা প্রশাসক মহোদয়কে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেছি। আজ সকালেও অতিরিক্ত জেলা জজ মহোদয়ের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। ওনারা এখানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবেন বলে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন।’