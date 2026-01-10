বরিশাল নগর বিএনপির আরও ১২ নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার
বরিশাল মহানগর বহিষ্কৃত আরও ১২ নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে বিএনপি। গতকাল শুক্রবার রাতে দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে বুধবার তিন নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছিল।
মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব জিয়াউদ্দিন শিকদার প্রথম আলোকে বলেন, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে তাঁদের আগে বহিষ্কার করা হয়েছিল। পরে ভুল স্বীকার করে আবেদন করায় বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।
দলীয় সূত্র জানায়, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে ২০২৩ সালের ১২ জুন বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র ও কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় ওই বছরের ৪ জুন মহানগর বিএনপির ১৯ নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ৪ জন আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়ায় বাকি ১৫ নেতাকে দলে ফিরিয়ে নেওয়া হলো।
বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার হওয়া বিএনপির নেতারা হলেন বরিশাল মহানগর বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ও ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ফিরোজ আহমেদ, ২৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি ফরিদ উদ্দিন হাওলাদার, মহানগর বিএনপির সাবেক সদস্য ও সাবেক কাউন্সিলর সৈয়দ হাবিবুর রহমান, ২৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. হুমায়ুন কবির, ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য সৈয়দ হুমায়ুন কবির, মহানগর বিএনপির সাবেক সদস্য ও ৫ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা দলের সভাপতি জাহানারা বেগম, মহানগর বিএনপির সাবেক সদস্য ও ২৪ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা দলের সভাপতি সেলিনা বেগম, নগর বিএনপির সাবেক সদস্য ও ৩০ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা দলের সভাপতি রাশিদা পারভীন, মহানগর মহিলা দলের সাবেক সহসভাপতি জেসমিন সামাদ, ১৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য মো. সিদ্দিকুর রহমান, সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রদল নেতা ও মেয়র পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী কামরুল আহসান এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য জাবের আবদুল্লাহ সাদী।
এর আগে গত বুধবার মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক কাউন্সিলর হাবিবুর রহমান, শাহ আমিনুল ইসলাম ও হারুন অর রশিদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছিল।