জুড়ীতে ইউপি সদস্যের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে পালাল দুর্বৃত্তরা, দৃশ্য ধরা পড়ল সিসিক্যামেরায়

প্রতিনিধি
জুড়ী, মৌলভীবাজার
মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার চাটেরা গ্রামে দুর্বৃত্তরা স্থানীয় এক ইউপি সদস্যের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতেছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার চাটেরা গ্রামে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) এক সদস্যের বাড়িতে পেট্রল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরে সিএনজিচালিত একটি অটোরিকশায় করে পালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। সিসিটিভি ক্যামেরায় এ দৃশ্য ধরা পড়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জায়ফরনগর ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য জাকির মনিরের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। আগুন লাগার পর পরিবারটির সদস্যদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে গিয়ে দ্রুত আগুন নেভান। ফলে বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

পরিবারের সদস্যের দেওয়া তথ্য ও জুড়ী থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ইউপি সদস্য জাকির মনিরের বাড়ির সামনে দিয়ে পাকা সড়ক গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সোয়া তিনটার দিকে তিনি একটি গাড়ি থামার শব্দ পান। কিছুক্ষণ সময় পর দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে গিয়ে পানি ঢেলে আগুন নেভান। এ সময় বাড়ির সামনে প্লাস্টিকের দুটি খালি বোতল পাওয়া যায়। তাতে পেট্রলের গন্ধ ছিল। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। আগুনে ঘরের বারান্দায় লাগানো পর্দার কিছু অংশ পুড়ে গেছে।

ইউপি সদস্য জাকির মনির আজ শুক্রবার মুঠোফোনে বলেন, ঘরে তাঁর স্ত্রী-সন্তানসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা ছিলেন। তিনি বাইরে না বেরোলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারত। এ বিষয়ে থানায় তিনি লিখিত অভিযোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন।

বাড়িতে স্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখা যায়, মুখোশধারী দুই যুবক ইউপি সদস্যের পাকা বসতঘরের চারপাশের দেয়ালে কিছু ঢালছে। একপর্যায়ে আগুন ধরিয়ে দ্রুত অটোরিকশায় উঠে সটকে পড়ে।

জুড়ী থানার উপপরিদর্শক মো. মামুন মিয়া বলেন, শত্রুতাবশত কেউ এ কাজ করেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ বৃহস্পতিবার রাতে দেখা সম্ভব হয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

