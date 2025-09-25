তারাগঞ্জে ঘুষ গ্রহণের ভিডিও দেখিয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগ, ছাত্রদল ও জামায়াতের পাল্টাপাল্টি বিবৃতি

তারাগঞ্জে ঘুষ গ্রহণের ভিডিও দেখিয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগ, ছাত্রদল ও জামায়াতের পাল্টাপাল্টি বিবৃতি
রংপুরের তারাগঞ্জে ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ের এক অফিস সহায়কের ঘুষ গ্রহণের ভিডিও ধারণের পর সেই ভিডিও দিয়ে জিম্মি করে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রদল পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছে। তারাগঞ্জের হাড়িয়ারকুঠি ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ের এই ঘটনা জানাজানির পর অভিযুক্ত অফিস সহায়ককে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে।
ভিডিও চিত্র ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হাড়িয়ারকুঠি ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ের অফিস সহায়ক রশিদুজ্জামান (বিপ্লব) সেবাপ্রার্থীদের থেকে অবৈধভাবে টাকা নেন। এটি গোপনে ভিডিও করা হয়। পরে সেই ভিডিও রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের হাতে চলে যায়। সেই ভিডিও দিয়ে জিম্মি করে ওই অফিস সহায়কের কাছে চাঁদা চাওয়া হয়।
অফিস সহায়ক রশিদুজ্জামান বলেন, ‘দুই লাখ টাকা চাঁদা চেয়েছিল। ৪৭ হাজার টাকা দিয়েছি। রাজনৈতিক দলের নেতা, ছাত্র সমন্বয়ক পরিচয় দিয়ে ফরিদুল, রনি, সিয়াম ও মেজবাউল ইসলাম ৩০ জনের কথা বলে টাকাগুলো নেয়।’
এ ঘটনার পর গত মঙ্গলবার উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সদস্য মেজবাউল হাসান খান স্বাক্ষরিত দলীয় প্যাডে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিবৃতি দেওয়া হয়। এতে বলা হয়, অফিস সহায়ক রশিদুজ্জামানের কাছ থেকে ছাত্রদলের নাম ভাঙিয়ে জামায়াত ও ছাত্রশিবির চাঁদাবাজি করেছে। এতে সাধারণ মানুষের কাছে ছাত্রদলের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয় বিবৃতিতে।
জানতে চাইলে উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মহিউদ্দিন (কাজল) বলেন, ‘ছাত্রদলের নাম ভাঙিয়ে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের নেতারা চাঁদাবাজি করেছেন। তাই সংগঠনের প্যাডে নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।’
এদিকে ছাত্রদলের বিবৃতি দেওয়ার পর সেটিকে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দাবি করে গতকাল বুধবার একটি বিবৃতি দিয়েছে উপজেলা জামায়াত। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, মঙ্গলবার ছাত্রদলের উপজেলা শাখার প্যাডে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়, ভূমি কার্যালয়ের এক কর্মচারীর কাছ থেকে ছাত্রদলের নাম ভাঙিয়ে জামায়াত-শিবির চাঁদাবাজি করছে। বিষয়টি ফেসবুকে ব্যাপক প্রচার হয়। এ ঘটনায় জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের কেউ জড়িত নন। এটি হাস্যকর, আজগুবি ও ভিত্তিহীন অভিযোগ।
এ বিষয়ে উপজেলা জামায়াতের আমির এস এম আলমগীর হোসেন বলেন, ছাত্রদলের তথাকথিত বিবৃতির সঙ্গে জামায়াত বা শিবিরের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তারা মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এটি করেছে। তাঁরা এ ব্যাপারে স্পষ্ট বিবৃতি দিয়েছেন।
এ ঘটনায় অভিযুক্ত অফিস সহায়ক রশিদুজ্জামানকে বদলি করা হয়েছে। জানতে চাইলে তারাগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুবেল রানা প্রথম আলোকে বলেন, সামগ্রিকভাবে বিষয়টি জেলা প্রশাসককে জানিয়েছেন। গত মঙ্গলবার ওই কর্মচারীকে হাড়িয়ারকুঠি থেকে মিঠাপুকুর উপজেলার কাফ্রিখাল ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ে বদলি করা হয়েছে।