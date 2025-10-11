জেলা

এনসিপির নেতা-কর্মী ও পরিহনশ্রমিকদের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি, ময়মনসিংহ থেকে বাস চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
ময়মনসিংহে এনসিপির চার দফা দাবির প্রতিবাদে পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে বাস চালানো বন্ধ রেখেছে পরিবহন শ্রমিকরা। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন দূর পথের যাত্রীরা। শনিবার দুপুরে ময়মনসিংহ নগরের মাসকান্দা বাস টার্মিনালেছবি: প্রথম আলো

ময়মনসিংহে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা-কর্মী ও পরিবহনশ্রমিকদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি অবস্থান কর্মসূচির কারণে সেখানকার সব সড়কে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা।

পরিবহনশ্রমিকেরা আবু রায়হান নামের এক জুলাইযোদ্ধাকে লাঞ্ছিত করেছেন—এমন অভিযোগে এনসিপি নেতা–কর্মীরা শহরের মাসকান্দা বাস টার্মিনালে অবস্থান নিয়েছেন। আর পরিবহনশ্রমিকেরা পাল্টা অবস্থান নিয়েছেন ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কের দীঘারকান্দা বাইপাস এলাকায়।

হালুয়াঘাটের বাসিন্দা আবু রায়হান ‘সি’ ক্যাটাগরির জুলাইযোদ্ধা। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘গতকাল সন্ধ্যা ছয়টার দিকে দুটি টিকিট কেটে বাসে উঠতে গেলে বাসের স্টাফের সঙ্গে আমার ঝামেলা হয়। এ সময় বাসের অন্য যাত্রীরা ধমক দিলে বাসের স্টাফ নেমে যায়। আমরা সিটে গিয়ে বসার ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর বাসের স্টাফ সিটের কাছে গিয়ে আমার কলার চেপে ধরে বিশ্রী ভাষায় গালাগাল করে বুকে ধাক্কা দেয়। আমি কাউন্টারে গিয়ে অভিযোগ করতে করতে বাসটি আমাদের ছেড়ে চলে যায়।’

আবু রায়হান বলেন, ‘এই ঘটনার পর আমি বাসের মালিকের সঙ্গে কথা বলতে চাই। কিন্তু তারা মালিকের নাম বলতে অনীহা প্রকাশ করে। এরপর আমি ফেসবুকে লাইভ করলে আমার পক্ষে সহযোদ্ধারা এসে দাঁড়ালে মালিক হিসেবে শামীম সাহেবের নাম আসে। সে সাগর হত্যার এজাহারভুক্ত আসামি। এখন পর্যন্ত তার বাসগুলো কীভাবে চলে, এর প্রতিবাদে আমরা অবস্থান কর্মসূচি করছি।’

ময়মনসিংহ নগরের মাসকান্দা বাস টার্মিনালে চার দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন এনসিপি ও জুলাই আন্দোলনকারীরা। শনিবার দুপুরে তোলা
ছবি: প্রথম আলো

শহরের মাসকান্দা বাস টার্মিনাল থেকে ঢাকাগামী বাস চলাচল করে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনার পর গতকাল রাত আটটা থেকে এনসিপির নেতা–কর্মী ও জুলাইযোদ্ধারা ইউনাইটেড গাড়ির কাউন্টারে তালা দিয়ে অবস্থান শুরু করেন। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ গিয়ে আলোচনা করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। ওই সময় জুলাইযোদ্ধার সঙ্গে খারাপ আচরণ করা এক শ্রমিককে পুলিশ আটক করে। এরপরও চার দফা দাবিতে অবস্থান অব্যাহত রাখেন এনসিপি নেতা–কর্মী ও জুলাইযোদ্ধারা।

আজ বেলা পৌনে একটার দিকে মাসকান্দা বাস টার্মিনালের ঢাকাগামী ইউনাইটেড বাস কাউন্ডারের সামনে মাদুর পেতে এনসিপি নেতা–কর্মী ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক নেতাদের অবস্থান কর্মসূচিতে দেখা যায়। পেছনে ব্যানারে জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আমিনুল হক ও জুলাই আন্দোলনের শহীদ রিদোয়ান হোসেন সাগরের ছবি। ব্যানারে লেখা, শহীদ সাগর হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি ও ময়মনসিংহের আত্মস্বীকৃত গডফাদার আমিনুল হক (শামীম)-এর মালিকানাধীন সব পরিবহন বন্ধসহ অনতিবিলম্বে গ্রেপ্তার দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট।

ময়মনসিংহে এনসিপির অবস্থান কর্মসূচির প্রতিবাদে শ্রমিকেরা দীঘারকান্দা বাইপাস এলাকায় সড়ক অবরোধ করছে। শহর থেকে সব রুটে বাস চালচল বন্ধ। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা
ছবি: প্রথম আলো

অবস্থান কর্মসূচিতে জেলা এনসিপি নেতাদের পাশাপাশি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক নেতাদের দেখা যায়। জেলা এনসিপির সদস্য এ টি এম মাহবুবুল আলম গতকাল রাতে চার দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচির কথা জানান। তাঁদের দাবিগুলো হলো—শামীমের সব গাড়ি অনতিবিলম্বে বন্ধ করে জব্দ করতে হবে; ফ্যাসিস্টের কর্মচারী যাঁরা এখনো মাসকান্দা বাসট্যান্ডে চাকরি করছেন, তাঁদের অবিলম্বে চাকরিচ্যুত করতে হবে; শহীদ সাগর হত্যায় শামীমসহ ময়মনসিংহের সব ফ্যাসিস্টকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে; যাত্রীদের সব ধরনের হয়রানি বন্ধ করতে হবে এবং যেকোনো উৎসবে বিশেষ করে ঈদ-পূজার সময় গাড়ির ভাড়া বৃদ্ধি করা যাবে না।

মাহবুবুল আলম বলেন, চার দফা দাবি মানা না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে।
এদিকে আজ দুপুর ১২টা থেকে ময়মনসিংহ-ঢাকা সড়কের দীঘারকান্দা বাইপাস এলাকায় পরিবহনশ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন। এতে সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।

জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ইখতিয়ার আহমেদ বলেন, মাসকান্দায় কিছু ব্যক্তি ইউনাইটেড পরিহন বন্ধ করে দিয়েছে। এর প্রতিবাদে শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করেছেন।

এদিকে বেলা ১টার দিকে এনসিপির নেতাদের পক্ষে বাস টার্মিনালে মাইকিং করে বাস চালানোর অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু কোনো বাস ছেড়ে যায়নি। এতে বিপাকে পড়েন যাত্রীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অনুপ কুমার সাহা ময়মনসিংহ বাস টার্মিনালে এসে দেখেন সব বাস বন্ধ। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অ্যাসাইনমেন্ট আছে। কিন্তু এখানে এসে বাস পাচ্ছেন না। কীভাবে ঢাকায় যাবেন, তা নিয়ে উদ্বেগে পড়েছেন।

গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে শেরপুরের ঝিনাইগাতী যাচ্ছিলেন আবদুল কাদের। অবরোধের কারণে তাঁকে বাস থেকে নেমে যেতে হয়। দীঘারকান্দা বাইপাস এলাকায় তাঁর সঙ্গে কথা হয়। আবদুল কাদের প্রথম আলোকে বলেন, ‘আত্মীয়ের জানাজায় যাচ্ছিলাম। কিন্তু চুরখাই এলাকা পর্যন্ত আসার পর আর বাস চলে না। হেঁটে এ পর্যন্ত এসেছি। হাঁটতে শুরু করেছি, জানি না কীভাবে পৌঁছাব।’

জেলা মোটর মালিক সমিতির সভাপতি আলমগীর মাহমুদ আলম জানান, ‘ডিসি ও এসপি গিয়ে আলোচনা করেছেন। এনসিপির লোকজন যে দাবিগুলো দিয়েছেন, তার সবই মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা চান বাস জব্দ করে ডাম্পিংয়ে পাঠাতে হবে।’

ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক মুফিদুল আলম জানান, পরিবহন মালিক সমিতি এনসিপির দাবি মেনে নিতে রাজি হয়েছিল। তারা ১৬টি বাস ময়মনসিংহ রোডে চলাচল বন্ধ রাখবে। যেসব ফ্যাসিস্ট কর্মচারী রয়েছেন তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এরই মধ্যে এনসিপি ইউনাইটেডের ১৬টি গাড়ি জব্দ করার দাবি জানিয়েছে। কিন্তু এই দাবি পরিবহন মালিক সমিতির পক্ষে মানা সম্ভব হচ্ছে না। আদালতের হুকুম ছাড়া জেলা প্রশাসক গাড়ি জব্দ করতে পারেন না।

ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার কাজী আখতার উল আলম বলেন, ‘আইনের বাইরে আমাদের কিছু করার নেই। তারা (এনসিপি) দাবিগুলো না বুঝে করছে। আমরা বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছি।’

