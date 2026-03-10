জেলা

মুন্সিগঞ্জের সাবেক এমপি মহিউদ্দিন আহমেদ মারা গেছেন

মুন্সিগঞ্জ
মহিউদ্দিন আহমেদ
ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জ-১ (সিরাজদিখান ও শ্রীনগর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন আহমেদ মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

মহিউদ্দিন আহমেদ (৭৫) স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর স্ত্রী সানজিদা আক্তার সিরাজদিখানের মালখানগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তাঁদের গ্রামের বাড়ি ওই ইউনিয়নের কাজীরবাগ গ্রামে।

মহিউদ্দিন আহমেদের ভাতিজা মামুন আহমেদ জানান, তাঁর চাচা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আজ সন্ধ্যায় মারা গেছেন। আগামীকাল (বুধবার) তাঁর মরদেহ সিরাজদিখানের মালখানগর ইউনিয়নের কাজীরবাগ গ্রামে দাফনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

মহিউদ্দিন আহমেদের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য আনিসুর রহমান ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘নিন্দুকেরা ভালো থেকো তোমরা। আল্লাহ যেন তোমাদের মাফ করে। আব্বুর ভুলত্রুটি থাকতেই পারে। আপনারা তাকে মাফ করে দিবেন।’

মহিউদ্দিন আহমেদ দীর্ঘ সময় ধরে সিরাজদিখান উপজেলা আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি মালখানগর ইউপির চেয়ারম্যান হিসেবে পাঁচবার, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনবার নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ২০২৪ সালে মুন্সিগঞ্জ-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। মৃত্যুর আগপর্যন্ত তিনি সিরাজদিখান উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।

চব্বিশের গণ–অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এলাকা ছাড়েন মহিউদ্দিন আহমেদ। ছাত্র–জনতার ওপর হামলার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়েছে।

