ছেঁউড়িয়ায় লালন স্মরণোৎসব আজ, থাকছে না মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ছেঁউড়িয়ায় লালন স্মরণোৎসব আজ, থাকছে না মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়ায় অবস্থিত লালন শাহর আখড়াবাড়িতে আজ সোমবার শুরু হচ্ছে লালন স্মরণোৎসব। রমজান মাসের কারণে এবারও আয়োজন এক দিনের। আখড়াবাড়ির ভেতরে অষ্টপ্রহরব্যাপী সাধুসঙ্গ অনুষ্ঠিত হবে। তবে কালী নদীর পাড়ে গ্রামীণ মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে না।
আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেলে সাধুসঙ্গ শুরু হয়ে পরদিন বিকেল পর্যন্ত চলবে। এ সময় সাধু–বাউলেরা রীতিনীতি মেনে আচার–অনুষ্ঠান পালন করবেন। আখড়াবাড়ি চত্বরে কোনো মেলা বা সংগীতানুষ্ঠান হবে না।
লালন একাডেমির উদ্যোগে গতকাল রোববার আখড়াবাড়ির সভাকক্ষে জেলা কোর কমিটির প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে রমজান উপলক্ষে আয়োজন সীমিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
ঐতিহ্য অনুযায়ী, ফকির লালন শাহ জীবদ্দশায় চৈত্রের দোলপূর্ণিমার রাতে ছেঁউড়িয়ার আখড়াবাড়িতে বাউলদের নিয়ে অষ্টপ্রহরব্যাপী সাধুসঙ্গ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পরও ভক্ত–অনুসারীরা সেই ধারা বজায় রেখেছেন। পরবর্তী সময়ে লালন একাডেমি তিন দিন, কখনো পাঁচ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানও আয়োজন করেছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রমজানের কারণে আয়োজন সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে।
সভা শেষে জেলা প্রশাসক মো. ইকবাল হোসেন জানান, রমজানের কারণে অনুষ্ঠান এক দিনে সীমিত রাখা হলেও সাধুদের নিয়মিত আচার–অনুষ্ঠান যথারীতি হবে। আজ বেলা তিনটায় লালন আখড়াবাড়িতে লালন একাডেমির মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। আগত ভক্তদের নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গ্রাম পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক ও চিকিৎসা দল প্রস্তুত আছে।
পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, উৎসব ঘিরে আখড়াবাড়ি–সংলগ্ন এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পর্যাপ্ত পুলিশ ও আনসার সদস্য মোতায়েন থাকবে।