ধর্মপাশায় কনে দেখতে গিয়ে ট্রলারডুবিতে নিখোঁজ দুজনের লাশ উদ্ধার

ধর্মপাশায় কনে দেখতে গিয়ে ট্রলারডুবিতে নিখোঁজ দুজনের লাশ উদ্ধার
সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার ধারাম হাওরে ট্রলারডুবির এক দিন পর মাগুরিয়াকান্দা থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নিখোঁজ সামছুদ্দিন (৬০) এবং বিকেল পৌনে ৫টার দিকে শিশু নূসরাতের (৭) ভাসমান লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।
সামছুদ্দিনের বাড়ি উপজেলার ধর্মপাশা সদর ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামে। নূসরাত উপজেলার কান্দাপাড়া গ্রামের বাবুল মিয়ার মেয়ে।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে কান্দাপাড়া গ্রাম থেকে ট্রলারে করে সাতজন পাশের মহেষপুর গ্রামে কনে দেখতে যাওয়ার পথে হাওরে ট্রলারডুবি হয়। ট্রলারে থাকা সাতজনের মধ্যে পাঁচজন সাঁতরে তীরে উঠলেও নূসরাত ও সামছুদ্দিন হাওরের পানিতে তলিয়ে যান। আজ দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।
উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক ও কান্দাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ওবায়দুর মজুমদার বলেন, হাওরে নিখোঁজ দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।
ধর্মপাশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এনামুল হক মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, নিখোঁজ সামছুদ্দিনের লাশ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এবং শিশু নূসরাতের লাশ বিকেল পৌনে ৫টার দিকে উদ্ধার করা হয়েছে। লাশ দুটির সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।