বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা, সাকিব, জয়া আহসানের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ কর্মসূচি

বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা, সাকিব, জয়া আহসানের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ কর্মসূচি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে ১৫ আগস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ায় শিল্পীদের ছবিতে জুতা নিক্ষেপের কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। আজ শনিবার বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম নগরের চেরাগী পাহাড় মোড়ে ‘ফ্যাসিস্টবিরোধী ছাত্রজনতা’ এর ব্যানারে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
আজ বিকেলে ব্যানারে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে পতন হওয়া শেখ হাসিনার ছবিসহ আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সাবেক মন্ত্রী, মেয়র ও নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতার ছবি ছিল। ব্যানারে আরও ছিল জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক সাকিব আল হাসান, সংস্কৃতিজগতের শম্পা রেজা, শাকিব খান, চঞ্চল চৌধুরী, জয়া আহসান, রাহুল আনন্দ, মেহের আফরোজ শাওন, আব্দুন নূর তুষার, সাজু খাদেম, কচি খন্দকার, শরাফ আহমেদ জীবন, আর্টসেলের জর্জ লিংকন ডি কস্টা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কামরুল হাসান মামুন, সাংবাদিক জ ই মামুন ও সাহেদ আলমের ছবি।
কর্মসূচির আয়োজকদের একজন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চট্টগ্রাম নগরের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আরমান শাহরিয়ার প্রথম আলোকে জানান, স্বাধীনতাসংগ্রামে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীকে ঘিরে আওয়ামীপন্থী কালচারাল গোষ্ঠীর লোকজন ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন। তাঁরা এর মাধ্যমে আওয়ামী ফ্যাসিজমকে ‘নরমাইলাইজ’ করছেন। এই কালচারাল ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠী কয়েক দিন পর পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে। তাঁদের এই কার্যক্রমে ক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা জুতা নিক্ষেপের কর্মসূচি পালন করেছেন। গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষের ছাত্র-জনতা এতে অংশ নিয়েছেন।