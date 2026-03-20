লঞ্চ ধরে ঝুলছিলেন তিনি, পরে পড়ে গেলেন নদীতে

লঞ্চ ধরে ঝুলছিলেন তিনি, পরে পড়ে গেলেন নদীতে
দুপুর সাড়ে ১২টা। ঘাটে ভেড়ার চেষ্টা করছিল একটি লঞ্চ। সে সময় লঞ্চ থেকে ঝুঁকি নিয়ে নামার চেষ্টা করেন এক ব্যক্তি। কিন্তু তিনি নামতে পারেননি। লঞ্চের সামনের অংশে বেশ কিছুক্ষণ ঝুলে ছিলেন। একপর্যায়ে পড়ে যান নদীতে। এই ঘটনার একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
আজ শুক্রবার মুন্সিগঞ্জ লঞ্চঘাটে ঘটে এ ঘটনা। চাঁদপুর থেকে ঢাকাগামী রব রব–৭ নামের লঞ্চ থেকে নামার চেষ্টা করছিলেন ওই ব্যক্তি। পরে ফায়ার সার্ভিস তাঁকে উদ্ধার করে।
ফায়ার সার্ভিস জানায়, মো. জাহির নামের ওই ব্যক্তিকে উদ্ধারের পর মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। তিনি কুমিল্লার বাসিন্দা।
মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, মুন্সিগঞ্জ লঞ্চঘাটে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দায়িত্বরত ছিল ফায়ার সার্ভিসের একটি ডুবুরি দল। ধলেশ্বরী নদীতে পড়ে যাওয়া ওই ব্যক্তি তলিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে ডুবুরি দল। পরে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে ওই যাত্রী সুস্থ আছেন।