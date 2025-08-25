বিয়ের আশ্বাস দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ, যুবক গ্রেপ্তার

বিয়ের আশ্বাস দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ, যুবক গ্রেপ্তার
রাজশাহীতে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। গতকাল রোববার রাতে দুর্গাপুর উপজেলার ঝালুকা ইউনিয়নের কুহাড় এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার সামিউল আলিম ওরফে জয় (২৮) চারঘাট উপজেলার নন্দনগাছী গ্রামের মো. জালালের ছেলে। তবে তিনি রাজশাহী নগরে সপরিবার থাকতেন। আজ সোমবার সকালে র্যাব-৫–এর অধিনায়কের কার্যালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
র্যাব জানায়, সামিউল ও ওই তরুণীর পরিবার ২০২১ সাল থেকে নগরের বোয়ালিয়া থানার একটি এলাকায় ভাড়াটে হিসেবে বসবাস করে আসছে। উভয় পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল। একপর্যায়ে ওই তরুণী ও সামিউলের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওই তরুণী ও তাঁর পরিবারের অভিযোগ, গত ১৫ জুন বিকেলে বাড়িতে কেউ না থাকায় তরুণীকে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে ধর্ষণ করেন সামিউল। এভাবে বিভিন্ন সময় নানা জায়গায় নিয়ে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে তাঁকে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয়। পরে তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হননি সামিউল। এতে তরুণী মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। চলতি মাসে ওই তরুণীর মা বাদী হয়ে বোয়ালিয়া থানায় সামিউলকে একমাত্র আসামি করে মামলা করেন। পুলিশ ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি র্যাব ওই ঘটনার ছায়া তদন্তে নামে।
র্যাব-৫–এর উপপরিচালক মেজর আসিফ আল রাজেক বলেন, মামলার পর থেকে আসামি সামিউল পালিয়ে ছিলেন। গতকাল রাতে তাঁকে দুর্গাপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাঁকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
বোয়ালিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ বলেন, ধর্ষণ মামলার একজন আসামিকে র্যাব হস্তান্তর করেছে। আজ তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।