ঢাকার বাইরে তিন জেলায় প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর

কুষ্টিয়ায় গভীর রাতে প্রথম আলো কার্যালয়ের তালা ভেঙে হামলা ও ভাঙচুর চালায় সন্ত্রাসীরাছবি: প্রথম আলো

ঢাকার কার্যালয় ছাড়াও দেশের তিন জেলায় প্রথম আলোর কার্যালয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে কুষ্টিয়া, খুলনা ও সিলেটে প্রথম আলোর কার্যালয়ে সন্ত্রাসী হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম ও বগুড়া কার্যালয়ে হামলার চেষ্টা হয়েছে।

হামলার সময় কার্যালয়গুলোতে থাকা চেয়ার, টেবিল, সাইনবোর্ডসহ বিভিন্ন আসবাব ভাঙচুর করা হয়। ওই সময় প্রথম আলোর কোনো কর্মী কার্যালয়ে ছিলেন না।

এর আগে গতকাল রাতে ঢাকার কারওয়ান বাজারে প্রথম আলোর অফিস উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সংগঠিত আক্রমণের শিকার হয়।

কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া শহরের মজমপুর এলাকায় অবস্থিত প্রথম আলোর কার্যালয়ে হামলা হয় গতকাল রাত একটার দিকে। সেখানকার একটি পাঁচতলা ভবনের তৃতীয় তলায় প্রথম আলোর কার্যালয়। হামলায় কার্যালয়ের চেয়ার, টেবিল, ফাইল ক্যাবিনেটসহ বিভিন্ন আসবাব ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়।

সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গেছে, রাত একটার পর সিঁড়ি বেয়ে একদল সন্ত্রাসী লাঠিসোঁটা নিয়ে প্রথম আলো কার্যালয়ে যায়। তারা প্রথমে সামনে থাকা সাইনবোর্ড ভেঙে ফেলে। এরপর কক্ষের সামনে থাকা ফুলের টব ভাঙে। হামলাকারীরা কক্ষের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে চেয়ার, টেবিলে ভাঙচুর করে। কুষ্টিয়া বন্ধুসভার গ্রন্থাগারের তাক, বই ও হারমোনিয়াম তছনছ করা হয়।

প্রথম আলোর কুষ্টিয়ার নিজস্ব প্রতিবেদক তৌহিদী হাসান বলেন, ঘটনার সময় তিনিসহ কার্যালয়ের কেউ সেখানে ছিলেন না। রাত দেড়টার কিছু সময় পর বাড়ির মালিক ফোনে ভাঙচুরের কথা তাঁকে জানান।

আজ শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সদস্যসচিব এম জুবায়েদ রিপন, টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আনিসুজ্জামানসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের কর্মীরা প্রথম আলো কার্যালয়ে ছুটে যান। তাঁরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। এ ছাড়া সকালে প্রথম আলোর কুষ্টিয়ার নিজস্ব প্রতিবেদক তৌহিদী হাসানের কাছে ফোন করে জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন ঘটনার বিবরণ শোনেন। তিনি ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করতে কাজ করছেন বলে জানান।

সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সভাপতি আবদুর রাজ্জাক বলেন, ‘কুষ্টিয়ায় প্রথম আলো অফিসে হামলা ও ভাঙচুরে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। যারা দেশকে অস্থিতিশীল করে ফ্যাসিবাদকে ফেরানোর পটভূমি তৈরি করতে চায়, তাদের জন্য এটি সহায়ক হবে।’

খুলনা

গতকাল রাত একটার দিকে খুলনা শহরের মৌলভীপাড়ার সুলতান আহমেদ রোডে প্রথম আলোর কার্যালয়ে হামলা করে একদল দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা কার্যালয় থেকে একটি সাইনবোর্ড ও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ফেস্টুন খুলে নিয়ে তাতে আগুন দেয়।

স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত সাড়ে ১২টার দিকে একদল লোক নগরের ময়লাপোতা মোড়ে গিয়ে প্রথম আলোর কার্যালয় খুঁজতে থাকে। সেখানে দীর্ঘদিন প্রথম আলোর খুলনা কার্যালয় ছিল। পরে তারা মৌলভীপাড়ার সুলতান আহমেদ রোডে প্রথম আলোর কার্যালয়ের সামনে যায়। এ সময় কয়েকজন কার্যালয় লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়ে। তারা প্রধান ফটকের দুটি বড় বাতি খুলে ফেলে। পরে স্টিলের ফটক টপকে কয়েকজন কার্যালয়ের বারান্দায় থাকা প্রথম আলোর দুটি বড় সাইনবোর্ড ও পাঁচটি ফেস্টুন নিয়ে যায়। এ সময় একটি টেবিল ভাঙচুর করে চত্বরে ফেলে দেওয়া হয়। সাইনবোর্ড ও ফেস্টুনগুলো খানজাহান আলী রোডের মডার্ন ফার্নিচার মোড়ে নিয়ে গিয়ে সেগুলোতে আগুন দেওয়া হয়। যাওয়ার সময় হামলাকারীরা শুক্রবার সকালে প্রথম আলোর কার্যালয় গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়।

খুলনা প্রথম আলো কার্যালয়ের হামলা করে সাইনবোর্ড পুড়িয়ে দেওয়া হয়। গতকাল রাতে শহরের মডার্ন মোড় এলাকা
ছবি: সংগৃহীত

ঘটনার পর শুক্রবার সকাল থেকে প্রথম আলোর খুলনা কার্যালয়ে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। খুলনা মহানগর পুলিশের (কেএমপি) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কার্যালয়ের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সার্বক্ষণিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। স্থানীয় সংবাদকর্মীরাও প্রথম আলো কার্যালয়ে যান।

খুলনার সাংবাদিক হাসান হিমালয় নিজের ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘সকাল থেকে প্রথম আলো অফিসে আছি।…অভ্যুত্থানের সময় যেমন দলমত-নির্বিশেষে সবাই এগিয়ে এসেছিলেন, আবারও সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।’

সিলেট

প্রথম আলোর সিলেট কার্যালয়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে কার্যালয়ের জানালার কাচ ভেঙে গেছে। ইটপাটকেলের আঘাতে ভেতরে থাকা কিছু জিনিসও নষ্ট হয়েছে। তবে এ সময় কার্যালয়ে কেউ ছিলেন না।

গতকাল বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে নগরের বারুতখানা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হঠাৎ কয়েকজন এসে স্লোগান দিয়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা শুরু করে। এ সময় কার্যালয়টির জানালার কাচ ভেঙে যায়। বেশ কয়েকটি ঢিল ছোড়ার পর তারা চলে যায়।

প্রথম আলো সিলেট কার্যালয়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে
ছবি: প্রথম আলো

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছে। কার্যালয়ের সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম

গতকাল রাত সোয়া ১২টার দিকে একদল ব্যক্তি মিছিল নিয়ে হিলভিউ আবাসিক এলাকায় প্রথম আলো চট্টগ্রাম কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, তারা সেখানে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিয়ে ভবনের ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। সেখানে দুটি প্রাইভেট কার দেখা যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রাইভেট কার দুটি আগে থেকেই সেখানে ছিল। ৫০ থেকে ৬০ জন মিছিল নিয়ে আসে রাতে। তারা ৩০ মিনিটের মতো সেখানে ছিল। পরে তারা সরে যায়। তাদের কয়েকজনের হাতে ইটপাটকেল ও লাঠিসোঁটা ছিল।

বগুড়া

প্রথম আলোর বগুড়া আঞ্চলিক কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত কয়েক দফা হামলার চেষ্টা চালানো হয়েছে। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সতর্ক অবস্থানের কারণে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

বগুড়ায় প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলার আশঙ্কায় আজ দুপুর থেকে পুলিশ কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়েছে
ছবি: প্রথম আলো

গতকাল রাতে প্রথম আলোর কারওয়ান বাজারে প্রধান কার্যালয়ে হামলার পরপরই বগুড়ায় প্রথম আলোর কার্যালয়ের সামনে পুলিশ সতর্ক অবস্থান নেয়। রাত ১২টার পর বগুড়া শহরের উপকণ্ঠ বনানী মোড়ে ব্লকেড কর্মসূচি শেষে প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলার ঘোষণা দেওয়া হয়। এ সময় পুলিশ শহরের জলেশ্বরীতলা এলাকায় কালীবাড়ি মোড় থেকে জেলখানা মোড় সড়কে নিরাপত্তাবলয় করে তোলে।

দুপুরে পুলিশ কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেয়। এ ছাড়া সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের টহল জোরদার করা হয়।

বগুড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ইনচার্জ ইকবাল বাহার বলেন, প্রথম কার্যালয় হামলার আশঙ্কায় বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ডিবি পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকেই ডিবি যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঠেকাতে সতর্ক আছে।

বরিশাল

বৃহস্পতিবার রাতে কয়েকজন ব্যক্তি প্রথম আলোর বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ফটকে ধাক্কাধাক্কি করেছেন। তরে ফটক তালাবদ্ধ থাকায় তাঁরা ভেতরে ঢুকতে পারেনি।

