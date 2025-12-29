জেলা

সুনামগঞ্জ-৪

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন হাসন রাজার প্রপৌত্র জয়নুল জাকেরীন

নিজস্ব প্রতিবেদক
সুনামগঞ্জ
সুনামগঞ্জ-৪ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন। আজ সোমবার সকালে সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়েছবি: প্রথম আলো

সুনামগঞ্জ-৪ (সদর ও বিশ্বম্ভরপুর) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন। তিনি মরমি কবি হাসন রাজার প্রপৌত্র ও জেলা বিএনপির সাবেক জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি।

আজ সোমবার সকাল ১১টায় তিনি নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়ার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এ সময় জয়নুল জাকেরীনের ছোট ভাই দেওয়ান গণিউল সালাদীন ও কয়েকজন সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের চারবারের এবং সুনামগঞ্জ পৌরসভার একবারের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ২০০১ সালের নির্বাচনে সুনামগঞ্জ-৩ আসনে (জগন্নাথপুর ও শান্তিগঞ্জ) ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করেছিলেন।

সুনামগঞ্জ-৪ আসনে এবার বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান আহ্বায়ক কমিটির অন্যতম সদস্য নূরুল ইসলাম। তিনি ছাত্রদল থেকে শুরু করে দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতি করছেন।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন বলেন, ‘আমি বিএনপির প্রতিষ্ঠা থেকে দলের সঙ্গে যুক্ত। আমার একাধিকবার নির্বাচন করার অভিজ্ঞতা আছে। আমি দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় স্থানীয় কর্মী-সমর্থকেরা ক্ষুব্ধ। তাঁদের দাবি ও উৎসাহে আমি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি।’

সুনামগঞ্জ-৪ আসনে এবার জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী দলের জেলা কমিটির নায়েবে আমির মোহাম্মদ শামস উদদীন, ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী সংগঠনের জেলা সভাপতি শহীদুল ইসলাম পলাশী এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আজিজুল হক।

