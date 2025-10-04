শ্রীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে আবারও শ্রমিকদের বিক্ষোভ
গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার শিমুলতলী এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে আবারও বিক্ষোভ করেছেন গার্ডেনিয়া ওয়্যার লিমিটেড কারখানার শ্রমিকেরা। আজ শনিবার সকাল ৮টা থেকে কারখানার সামনে তাঁরা বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে শিল্প পুলিশের হস্তক্ষেপে সকাল ১০টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
শ্রমিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১৮ সেপ্টেম্বর আগস্ট মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের কথা থাকলেও কর্তৃপক্ষ তা না করে হঠাৎ ছুটি ঘোষণা করে। এরপর নতুন করে কয়েক দফা বেতন দেওয়ার তারিখ নির্ধারণ করা হয়, কিন্তু কোনো তারিখেই তা বাস্তবায়ন হয়নি। সর্বশেষ গত ৩০ সেপ্টেম্বর বকেয়া পরিশোধের কথা থাকলেও ওই দিনও বেতন দেওয়া হয়নি। ৪ অক্টোবর টাকা পরিশোধের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়। আজ রোববার পূর্বঘোষিত তারিখ অনুযায়ী সকালে শ্রমিকেরা কারখানায় এলে নতুন নোটিশ দেখতে পান। নোটিশে জানানো হয়, আগামী ৭ অক্টোবর বেতন পরিশোধ করে ৮ অক্টোবর থেকে কারখানা চালু করা হবে। আজ সকালের এই নোটিশ দেখে শ্রমিকেরা কারখানা চালু ও বকেয়া পরিশোধের দাবিতে পুনরায় বিক্ষোভ শুরু করেন।
ওই কারখানার শ্রমিক মো. আবদুল মোতালিব বলেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বেতন পরিশোধের জন্য আন্দোলন করছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দৈন্যতার কথা চিন্তা না করে একের পর এক মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সময় পার করছেন।
আরেকজন শ্রমিক আল-আমিন বলেন, প্রশাসনের মধ্যস্থতায় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শিগগির তাঁদের বেতন পরিশোধ করা হবে। তাই বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা আপাতত ঘরে ফিরে গেছেন।
এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কেউ কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।
শিল্প পুলিশের শ্রীপুর সাব জোন ইনচার্জ আবদুল লতিফ প্রথম আলোকে বলেন, তিনি শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। শ্রমিকদের জানিয়েছেন, রোববার থেকে কারখানা চালু করা হবে এবং আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে শ্রমিকদের সব বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হবে। বেতন পরিশোধের আশ্বাসের পর শ্রমিকেরা বিক্ষোভ সাময়িকভাবে স্থগিত করেছেন।