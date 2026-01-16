নরসিংদীতে ছাত্রদল কর্মী হত্যার ঘটনায় কুষ্টিয়া থেকে দম্পতি গ্রেপ্তার

নরসিংদীতে ছাত্রদল কর্মী হত্যার ঘটনায় কুষ্টিয়া থেকে দম্পতি গ্রেপ্তার
নরসিংদীতে ছাত্রদলের কর্মী জাহিদুল হত্যা মামলার পলাতক প্রধান আসামি ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে র্যাব-১১ নরসিংদী ও র্যাব-১২ কুষ্টিয়ার যৌথ অভিযানে কুষ্টিয়ার বটতৈল ভাদালিয়া এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ শুক্রবার দুপুরে র্যাব-১১–এর নরসিংদী ক্যাম্পে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান ক্যাম্প কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আরিফুল ইসলাম।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন নরসিংদী সদরের মাধবদীর নওপাড়া এলাকার মো. রাজন (৩৭) ও তাঁর স্ত্রী জারা আক্তার (৩০)।
সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায়, ছাত্রদল কর্মী জাহিদুল হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে তৎপরতা চালিয়ে আসছিল র্যাব। বৃহস্পতিবার বিকেলে কুষ্টিয়া সদর থানার বটতৈল ভাদালিয়ায় অভিযান চালিয়ে মামলার প্রধান আসামি ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের মাধবদী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। গ্রেপ্তার রাজনের বিরুদ্ধে আরও তিনটি মামলা রয়েছে।
গত ২৯ ডিসেম্বর রাতে পলাশ উপজেলার জিনারদী ইউনিয়নের গয়েশপুর এলাকা থেকে ছাত্রদল কর্মী জাহিদুল ইসলামকে মাধবদীর নওপাড়া এলাকায় ডেকে নিয়ে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় মো. রাজনকে প্রধান আসামি করে মাধবদী থানায় হত্যা মামলা করেন জাহিদুলের বাবা মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া।