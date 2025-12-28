নড়াইল-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে মানববন্ধন

নড়াইল-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে মানববন্ধন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নড়াইল-২ (সদরের একাংশ ও লোহাগড়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছেন বিএনপির এক পক্ষের নেতা–কর্মীরা। আজ রোববার বিকেলে সদর উপজেলার মালিবাগ এলাকায় এ কর্মসূচি পালিত হয়।
নড়াইল-২ আসনের সর্বস্তরের জনগণের ব্যানারে এ আয়োজন করা হয়। এতে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলামের সমর্থক নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় কয়েকজনকে কাফনের কাপড় পরে থাকতে দেখা যায়। তাঁরা এ আসনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলামের মনোনয়ন পরিবর্তন করে শরিক দল ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান ফরহাদকে দেওয়ার প্রতিবাদ করেন। তাঁরা পুনরায় মনিরুল ইসলামকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান।
কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া বিএনপির নেতা-কর্মীরা জানান, নড়াইল-২ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে মাঠে ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম। গত ৩ নভেম্বর ২৩৭ প্রার্থী ঘোষণা করে বিএনপি। তবে সেদিন নড়াইল-২ আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে গত ৪ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফায় ৩৬ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। এ সময় নড়াইল-২ আসনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলামকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।
নেতা–কর্মীরা আরও জানান, ২৪ ডিসেম্বর এ আসনের মনোনয়ন পরিবর্তন করা হয়। মনিরুল ইসলামের পরিবর্তে এনপিপির চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান ফরহাদকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মনিরুল ইসলামের পক্ষের নেতা-কর্মীরা। প্রতিবাদ জানিয়ে ২৬ ডিসেম্বর বিকেল থেকে কয়েকজন নেতা-কর্মী মনিরুল ইসলামের মনোনয়ন ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে জেলা শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে অনশনে বসেন। পরে একই দাবিতে ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় শহরের চৌরাস্তা এলাকায় একটি মশালমিছিল করেন নেতা-কর্মীরা। আর আজ রোববার বিকেলে তাঁরা মানববন্ধন ও সমাবেশ করেন।
সমাবেশে লোহাগড়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি আহাদুজ্জামান বলেন, ‘আমাদের জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলামকে ধানের শীষ উপহার দিয়েছিল দল। কী অদৃশ্য কারণে সেটি প্রত্যাহার করে নিয়েছে, আমরা জানি না।’
জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি মন্নু জমাদ্দারের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, লোহাগড়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি আহাদুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক কাজী সুলতানুজ্জামান, নড়াইল পৌর বিএনপির সভাপতি তেলায়েত হোসেন, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার ফসিয়ার রহমান প্রমুখ।