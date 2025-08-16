জেলা

কুমিল্লায় গাড়িচাপায় প্রাণ গেল মা–মেয়ের

প্রতিনিধি
কুমিল্লা
খাদে পড়ে যাওয়া প্রাইভেট কার। শনিবার সন্ধ্যার দিকে কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার কুটুম্বপুর এলাকায়ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার চান্দিনায় পথচারী শিশুকন্যাসহ এক নারীকে চাপা দিয়ে খাদে পড়ে গেছে একটি প্রাইভেট কার। এতে ঘটনাস্থলেই ওই নারী ও তাঁর দুই বছরের কন্যাশিশু মারা যায়। আহত হন প্রাইভেট কারের তিন যাত্রী।

শনিবার সন্ধ্যার আগে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চান্দিনা উপজেলার মাধাইয়া ইউনিয়নের কুটুম্বপুর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন কুটুম্বপুর গ্রামের রবিউল ইসলামের স্ত্রী মাহিনুর আক্তার (২৫) ও তাঁর দুই বছর বয়সী মেয়ে তাকিয়া ইসলাম (২)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহতদের বাড়ি মহাসড়কসংলগ্ন কুটুম্বপুর পশ্চিম পাড়া এলাকায়। শনিবার সন্ধ্যার আগে মেয়েকে নিয়ে মহাসড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে বাড়ি আসার পথে ঢাকামুখী লেনে একটি দ্রুতগামী প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের চাপা দিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মা মাহিনুর ও তাঁর শিশুকন্যা মারা যায়। গাড়িটি মহাসড়কের পাশের খাদের পানিতে ডুবে যায়। দুর্ঘটনায় গাড়ির তিন যাত্রী আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়।

ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মনিরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ স্বজনেরা বাড়ি নিয়ে গেছেন। তিনি জানান, তাঁরা গাড়িটি উদ্ধারের চেষ্টা করছেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

