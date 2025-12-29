জেলা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বিএনপির এক নেতাসহ দুজনের বিরুদ্ধে মামলায় জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের উদ্বেগ

প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ফাইল ছবি

বিএনপির তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান এবং লেখক এফ এম রাশেদুল হক মল্লিকের (মারুফ মল্লিক) বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম।

গতকাল রোববার রাত সোয়া ১১টার দিকে সংগঠনটির সভাপতি শামছুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক জামালউদ্দিনের সই করা এক বিবৃতিতে এ উদ্বেগ জানানো হয়। এর আগে গতকাল দৈনিক আমার দেশের সম্পাদক মাহমুদুর রহমান বাদী হয়ে ওই দুজনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলার আবেদন করেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমরা বিশ্বাস করি, গণতান্ত্রিক সমাজে মতপ্রকাশের জবাব হওয়া উচিত তথ্য, যুক্তি ও রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে, মামলা দিয়ে নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে মামলার প্রবণতা বাড়তে থাকলে তা সমাজে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে। আইনি প্রক্রিয়া যেন কোনো অবস্থাতেই প্রতিপক্ষকে চাপে রাখা বা ভিন্নমতকে নিরুৎসাহিত করার উপায়ে পরিণত না হয়, তা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে।’

এতে আরও বলা হয়, ‘মতপ্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার, আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ এবং ন্যায্য বিচার নিশ্চিতের জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাই। অতীতের দমনমূলক রাজনীতির মতো মামলা ও ভীতির সংস্কৃতি নয়; বরং যুক্তির রাজনীতিই হোক ২০২৪–এর গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশের মূল নীতি। তাই বাক্‌স্বাধীনতা রক্ষা এবং যুক্তিনির্ভর রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য দেশবাসী, বিশেষ করে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-নাগরিক সমাজকে আমরা আহ্বান জানাই।’

