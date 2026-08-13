রংপুরে জামায়াতের এমপিকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ছাত্রদলের দুই নেতার বিরুদ্ধে

রংপুরে জামায়াতের এমপিকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ছাত্রদলের দুই নেতার বিরুদ্ধে
রংপুর-৬ (পীরগঞ্জ) আসনে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য নুরুল আমীনকে নিয়ে ফেসবুকে মানহানিকর ও হুমকিমূলক পোস্ট ও ভিডিও দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ছাত্রদলের দুই নেতার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় পীরগঞ্জ থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত সহকারী আরিফ মিয়া।
অভিযুক্ত দুজন হলেন পীরগঞ্জ মহাবিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাফিউজ্জামান মিরাজ ও উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোস্তাফিজার রহমান মিলু সরকার।
এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার বিকেল চারটায় দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পীরগঞ্জ উপজেলা শাখা। সেখানে ছাত্রদলের দুই নেতার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়।
থানায় দেওয়া অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে পীরগঞ্জ বাজারের আলহাজ সোলায়মান মার্কেটে সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত কার্যালয়ে অবস্থানকালে ফেসবুকে একটি পোস্ট ও একটি ভিডিও দেখতে পান আরিফ মিয়া। সেখানে সংসদ সদস্য ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে অপমানজনক, মানহানিকর ও উসকানিমূলক বক্তব্য এবং হুমকি দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগে মোস্তাফিজার রহমান মিলু সরকারের একটি ফেসবুক পোস্টের বক্তব্যের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তিনি জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি ‘চিরতরে নির্মূল’ করার কথা বলেছেন এবং সংসদ সদস্যকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। এ ছাড়া মাফিউজ্জামান মিরাজের ফেসবুক আইডি থেকে একটি ভিডিওতে জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ ও তাঁর ছোট ভাই মুতাসিম বিল্লাহকে কুপিয়ে জখম এবং তাঁদের হাত-পা ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।
আরিফ মিয়ার অভিযোগ, এই পোস্ট ও ভিডিওর মন্তব্যের ঘরে আরও কয়েকজন আক্রমণাত্মক ও উসকানিমূলক মন্তব্য করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সমর্থন করেছেন। এতে এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অভিযোগের সঙ্গে থানায় ফেসবুক পোস্ট ও ভিডিওর স্ক্রিনশটের প্রিন্ট কপি এবং ভিডিওর একটি কপি পেনড্রাইভে দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে পীরগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোস্তাফিজার রহমান মিলুকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।
মাফিউজ্জামান মিরাজ ফেসবুকের ভিডিওতে ইউএনও ও রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তা কাম্য নয় বলে মন্তব্য করেন পীরগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব সুজাল মাহমুদ। তিনি বলেন, ‘এ জন্য আমরা দুঃখিত। বিষয়টি জেলা কমিটিকে জানানো হয়েছে। তিনি কারও প্ররোচনায় এমন করেছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’
মোস্তাফিজার রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে সুজাল মাহমুদের দাবি, রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল ও অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির উদ্দেশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। তাঁকে বিভিন্নভাবে হেয়প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলছে বলেও দাবি করেন তিনি।
এদিকে আজ বিকেল চারটায় পীরগঞ্জে সংবাদ সম্মেলন করে জামায়াতে ইসলামী পীরগঞ্জ উপজেলা শাখা। এতে ছাত্রদল নেতা মোস্তাফিজার রহমানের ফেসবুক আইডি থেকে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবির ও সংসদ সদস্য নুরুল আমীনকে নিয়ে ‘কুরুচিপূর্ণ, অশালীন ও অবমাননাকর’ বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে নিন্দা জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে পীরগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির মিজানুর রহমান বলেন, পীরগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাফিউজ্জামান মিরাজের বিরুদ্ধে সংসদ সদস্যকে উদ্দেশ করে হুমকিমূলক বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব বক্তব্য রাজনৈতিক সহনশীলতা, পারস্পরিক সম্মান ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
জামায়াতের পক্ষ থেকে মোস্তাফিজার রহমান মিলুকে তাঁর প্রকাশিত বক্তব্য প্রত্যাহার করে প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে থাকা আপত্তিকর পোস্ট সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে মাফিউজ্জামানের বিরুদ্ধে ওঠা হুমকির অভিযোগসহ পুরো বিষয় নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে সত্যতা পাওয়া গেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়।
ছাত্রদলের দুই নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে, যা সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজমুল হক।