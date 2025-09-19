ঠাকুরগাঁও সীমান্তে মা-ছেলেকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ, জুড়ী সীমান্তে তরুণকে হস্তান্তর

ঠাকুরগাঁও সীমান্তে মা-ছেলেকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ, জুড়ী সীমান্তে তরুণকে হস্তান্তর
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার ফকিরগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে মা-ছেলেকে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ শুক্রবার সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁদের আটক করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এদিন সকালে মৌলভীবাজারের জুড়ী সীমান্ত দিয়ে এক তরুণকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।
ফকিরগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে ঠেলে পাঠানো মা–ছেলে হলেন সাতক্ষীরার শ্রীরামপুর গ্রামের জাকির হোসেনের স্ত্রী মোছা. জেসমিন (৩৭) ও তাঁর ছেলে মো. জাকারিয়া (১৯)। তাঁরা বাংলাদেশি নাগরিক বলে আজ বিকেল পৌনে চারটার দিকে বিজিবি দিনাজপুর ৪২ ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ বেলা দুইটার দিকে ফকিরগঞ্জ সীমান্তের ৩৪২ নম্বর মূল সীমান্ত পিলারের ৪ নম্বর সাবপিলার এলাকায় বিএসএফ সদস্যরা ওই মা–ছেলেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে পাঠান। পরে বিজিবি তাঁদের আটক করে।
এ বিষয়ে বিজিবি দিনাজপুর ৪২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল্লাহ আল মঈন হাসান বলেন, তাঁরা দেড় বছর আগে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে কাজের সন্ধানে ভারতের মহারাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। সাত থেকে আট দিন আগে মহারাষ্ট্র পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁদের সীমান্ত এলাকায় এনে আজ দুপুরে এ পারে ঠেলে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ায় তাঁদের বিষয়ে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পীরগঞ্জ থানায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আগামী সোমবার সীমান্তের শূন্যরেখায় কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানান তিনি।
পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম বলেন, সীমান্তে আটক মা-ছেলে থানায় রয়েছেন। আইনি ব্যবস্থা শেষে তাঁদেরকে স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।
এদিকে মৌলভীবাজারের জুড়ী সীমান্ত দিয়ে সুজন দেবনাথ (২১) নামের এক বাংলাদেশি যুবককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। শুক্রবার সকালে উপজেলার ফুলতলা ইউনিয়নের বটুলি সীমান্তে উভয় পক্ষের মধ্যে পতাকা বৈঠকে এ হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
সুজন দেবনাথ সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার শক্তিয়ারখলা গ্রামের বাসিন্দা রনজিত দেবনাথের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের অভিযোগে জুড়ী থানায় মামলা করেছে বিজিবি।
বিজিবির ৫২ ব্যাটালিয়নের ফুলতলা ক্যাম্প ও জুড়ী থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সুজন প্রায় সাত মাস আগে পাশের কুলাউড়া উপজেলার সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে পাড়ি জমান। সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা শহরে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। গত মঙ্গলবার বিএসএফের একটি দল তাঁকে আটক করে। এ সময় জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বাংলাদেশি ও অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের কথা স্বীকার করেন।
জুড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল আলম ভূঁইয়া বলেন, সুজন দেবনাথকে বিজিবির করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে মৌলভীবাজারের আদালতে পাঠানো হবে।