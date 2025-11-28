খুলনায় প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে তরুণ নিহত

খুলনায় প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে তরুণ নিহত
খুলনায় দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে ইশান (২১) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর খালিশপুরের ফেয়ার হেলথ ক্লিনিকের মোড় এলাকায় তাঁর ওপর হামলা করা হয়। নগরের একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
পুলিশ জানায়, নিহত ইশান ও তাঁর বাবা বাচ্চু নগরের পেটকা বাজারে মাছ বিক্রি করেন। ওই বাজার এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে স্থানীয় দুই কিশোর গ্রুপের মধ্যে বিরোধ চলছিল। গতকাল সন্ধ্যায় আবারও তাঁদের মধ্যে কথা–কাটাকাটি হয়। এর জেরে প্রতিপক্ষ ইশানের ওপর হামলা ও ছুরিকাঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে রাস্তার পাশে ফেলে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা।
পরে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে ইশানকে হাসপাতালে নিলে তাঁর অবস্থার অবনতি হয়। সেখান থেকে অন্য একটি বেসরকারি হাসপাতাল নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। ওই ঘটনায় ছুরিকাঘাতে আরও একজন আহত হয়েছেন।
খালিশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর আতাহার আলী প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তদন্তে বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। ওই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে বিভিন্ন এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রাথমিক তথ্য ও সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অপরাধীদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।