সিলেটে ‘কিশোর গ্যাংয়ের’ দ্বন্দ্বে আবার খুন, তিনজন আটক

সিলেটে ‘কিশোর গ্যাংয়ের’ দ্বন্দ্বে আবার খুন, তিনজন আটক
সিলেটে ‘কিশোর গ্যাংয়ের’ দুই পক্ষের বিরোধের জের ধরে আবার খুনের ঘটনা ঘটেছে। প্রতিপক্ষের হামলায় আহত হয়ে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে এক কিশোর। আজ শুক্রবার সকালে তার মৃত্যু হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে নগরের ইলাশকান্দি এলাকায় প্রতিপক্ষের এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হয় ওই কিশোর।
মারা যাওয়া কিশোরের নাম শাহ মাহমুদ হাসান (তপু)। ১৭ বছর বয়সী ওই কিশোর সিলেটের বিমানবন্দর থানা এলাকার ইলাশকান্দির উদয়ন এলাকার বাসিন্দা শাহ এনামুল হকের ছেলে। এ ঘটনায় প্রধান অভিযুক্তসহ তিনজনকে আটকের তথ্য জানিয়েছে পুলিশ।
এর আগে ১০ নভেম্বর কিশোর গ্যাংয়ের মধ্যে বিরোধের জের ধরে ছুরিকাঘাতে আহত হন সিলেটের বালুচর এলাকার বাসিন্দা মো. ফাহিম (২৩)। চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই দিন পর তিনি মারা যান। ফাহিম স্থানীয় কিশোর গ্যাংয়ের একটি পক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে পুলিশ জানায়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিমানবন্দর থানার আওতাধীন ইলাশকান্দি এলাকায় কিশোর গ্যাংয়ের দুই পক্ষের মধ্যে পূর্ববিরোধ ছিল। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে কিশোর গ্যাংয়ের দুই পক্ষ জাহিদ হাসান এবং শাহ মাহমুদের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ সময় জাহিদ হাসানসহ তাঁর সহযোগীরা শাহ মাহমুদকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে। পরে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় স্বজনেরা সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শাহ মাহমুদ শুক্রবার সকালে মারা যান।
সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, কিশোরদের দুই পক্ষের মধ্যে পূর্ববিরোধের জের ধরে এ ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় প্রধান অভিযুক্তসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় শুক্রবার বিকেল চারটা পর্যন্ত থানায় অভিযোগ করেনি।