জেলা

রংপুরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের দুই সদস্য গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
রংপুর
প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত গ্রেপ্তার দুজন। আজ দুপুরে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিবি কার্যালয়েছবি: প্রথম আলো

রংপুরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে একটি চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে অভিযান চালিয়ে নগরের একটি রেস্তোরাঁ থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার কাপরিখাল ইউনিয়নের বাসিন্দা শরিফুল ইসলামের ছেলে গোলাম কিবরিয়া এবং শ্রী গোপাল চন্দ্রের ছেলে সুমন চন্দ্র। তাঁদের কাছ থেকে প্রশ্ন ফাঁসে ব্যবহৃত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।

রংপুর মহানগর পুলিশের উপকমিশনার (গোয়েন্দা বিভাগ) সনাতন চক্রবর্তী আজ দুপুরে তাঁর কার্যালয়ে সাংবাদিকদের জানান, আগামীকাল শুক্রবার দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এ উপলক্ষে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করা হয়। এ সময় একটি চক্র আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে পরীক্ষায় জালিয়াতির চেষ্টা করছে, এমন তথ্যের ভিত্তিতে নজরদারি চালানো হয়।

সনাতন চক্রবর্তী বলেন, ওই চক্রের সদস্যরা চুক্তিবদ্ধ পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য একটি রেস্তোরাঁয় অবস্থান করছিলেন। খবরটি নিশ্চিত হওয়ার পর সেখানে অভিযান চালিয়ে প্রশ্ন ফাঁসে ব্যবহৃত বিভিন্ন ডিভাইসসহ ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা স্বীকার করেছেন যে আগামীকালের পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে তাঁরা একত্র হওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের কাছে বিশেষ ডিভাইস সরবরাহ করা হতো। পরে পরীক্ষাকক্ষে বসে ওই ডিভাইসের মাধ্যমে বাইরে থেকে উত্তরপত্র সরবরাহ করার পরিকল্পনা ছিল।

গোয়েন্দা পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, চক্রটির সঙ্গে আরও অনেকের জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত আছে এবং পুরো নেটওয়ার্ক শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ‘সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০২৫’ পরীক্ষা আগামীকাল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সতর্ক করে এরই মধ্যে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)।

