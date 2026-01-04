আগামী দু–এক দিনের মধ্যে তারেক রহমান বিএনপির চেয়ারম্যান হচ্ছেন: ফখরুল

আগামী দু–এক দিনের মধ্যে তারেক রহমান বিএনপির চেয়ারম্যান হচ্ছেন: ফখরুল
আগামী দু–এক দিনের মধ্যে তারেক রহমান বিএনপির চেয়ারম্যান হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, ‘এখন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, কিন্তু আমার মনে হয় দু–এক দিনের মধ্যে আমরা তাঁকে চেয়ারম্যান করতে পারব। কারণ, অলরেডি আমাদের দেশনেত্রী চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। সেই জায়গা আমাদেরকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে।’
আজ রোববার সন্ধ্যায় সিলেট নগরের বিমানবন্দর সড়ক এলাকায় উইন্ডসর হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় এ কথাগুলো বলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। জেলা ও মহানগর বিএনপির উদ্যোগে এ মতবিনিময় হয়।
বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘আমাদের দেশনেত্রী খালেদা জিয়া যেভাবে সিলেট থেকে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করতেন, আমরা আশা করি, এবারও তা হবে। আমাদের প্রত্যাশা, সকলের প্রত্যাশা তিনি (তারেক রহমান) সিলেট থেকে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করবেন।’
দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে বিএনপির প্রার্থীদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘আমাদের প্রার্থীরা নিজেরা অত্যন্ত সচেতন ও সজাগ এবং তাঁরা নিজেদের নিরাপত্তা নিজেরাই যতটুকু পারেন চেষ্টা করছেন। আমি বিশ্বাস করি যে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে না।’
নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয় পেলে বিএনপি সর্বদলীয় সরকার গঠন করবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘সর্বদলীয় নয়। আমাদের একটা ঘোষণা আছে যে আমরা যাদের সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলন করেছি, তাদের নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করব, কিন্তু এটা সর্বদলীয় নয়।’
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশে কিছুদিন থেকে অন্তর্বর্তী সরকার আসার পর থেকে এক বছরে একটা কালচার হয়েছে, যেটা মব ভায়োলেন্স, মবোক্রেসি। যেটা গণতন্ত্রকে একেবারে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এখান থেকে সচেতনভাবে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সবাইকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সেটা সম্ভব একমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদি আমরা উঠতে পারি এবং সুষ্ঠু নির্বাচন আমরা করতে পারি, তাহলেই সম্ভব।’
মতবিনিময় সভা সঞ্চালনা করেন সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী। এ সময় দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার আবদুল মুক্তাদির, আরিফুল হক চৌধুরী, এম এ মালিক ও এনামুল হক চৌধুরী, কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ্ সিদ্দিকী, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এমরান আহমদ চৌধুরী, মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদী, সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে দুপুরে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর উড়োজাহাজে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসেন। সেখানে তাঁকে দলীয় নেতা–কর্মীরা স্বাগত জানান। পরে তিনি হজরত শাহজালাল (রহ.) ও হজরত শাহপরান (রহ.)–এর মাজার জিয়ারত করেন। সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে বিএনপির মহাসচিব উড়োজাহাজে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন।