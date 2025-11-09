শেখ হাসিনার বিচার চান, ’৭১-এর বিচার চান না কেন: জামায়াতের উদ্দেশে হারুনুর রশীদ

শেখ হাসিনার বিচার চান, ’৭১-এর বিচার চান না কেন: জামায়াতের উদ্দেশে হারুনুর রশীদ
জামায়াতের উদ্দেশে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হারুনুর রশীদ বলেছেন, ‘এখন আপনারা শেখ হাসিনার বিচার চান, কিন্তু আপনারা ’৭১ সালে এ দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িঘরে আগুন দিয়েছেন, মা-বোনদের পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে দিয়ে এসেছেন। তার বিচার চান না কেন ভাইয়েরা আমার। ন্যায়বিচার তো সবার জন্যই হতে হবে, নাকি? শেখ হাসিনার জন্যও হতে হবে। আমার জন্যও হতে হবে, আপনার জন্যও হতে হবে। এই শাসনব্যবস্থাটা আমরা চাই।’
চাঁপাইনবাবগঞ্জের বটতলাহাট সেন্টু চত্বরে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে হারুনুর রশীদ এ কথা বলেন। তিনি বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ–৩ (সদর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য।
সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির প্রার্থী হারুনুর রশীদ বলেন শেখ হাসিনা ১৫ বছর যেমন এ দেশের মানুষকে গুম করেছেন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন, এদেশের মানুষকে যেমন মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করেছেন, সেই ফল এখন তাঁর দল ভোগ করছে।
ভোট দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার জামায়াত নেতাদের প্রচারণা ইসলামসম্মত নয় বলে মন্তব্য করেন হারুনুর রশীদ। তিনি বলেন, ‘আপনারা নিজেদের দাবি করেন আপনারা ইসলামি দল। আপনার ইসলামিক বক্তা, যাঁরা ওয়াজ মাহফিল কইরা বেড়াচ্ছেন, আপনাদের সতর্ক হতে হবে। আপনাদের যাঁরা জামায়াতে ইসলামীর নেতা, তাঁদের বক্তব্য আরেকটু দায়িত্বশীল হতে হবে। আওয়ামী লীগের সময় তাফসির মাহফিলগুলো বন্ধ ছিল। ৫ আগস্টের পর তাফসির মাহফিলগুলোকে এখন জামায়াতে ইসলামের মৌলভিরা রাজনৈতিক মঞ্চে বানিয়ে ফেলেছেন। এটাতে ইসলামের ক্ষতি হচ্ছে।’
জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের উদ্দেশে হারুনুর রশীদ বলেন, ‘শুধু হিন্দুদের ভোট পাওয়ার জন্য আপনি হিন্দু সম্মেলন করছেন। উনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে বলছেন, হিন্দুরা আগামীতে নাকি জামায়াতকে ভোট দেবে। এটা বিশ্বাস করার কথা? না। গোলাম পারোয়ার সাহেব বলছেন, জামায়াতে ইসলামীকে নাকি ভোট দিলে ওনারা জান্নাতে যাবেন। এ জন্য আমি বলব, দয়া করে ইসলামি ওয়াজ মাহফিল করে বেড়ান, কিন্তু ভাইরাল হওয়ার জন্য না।’
আগামী সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে হারুনুর রশীদ বলেন, নির্বাচন যেভাবেই হোক, ফেব্রুয়ারির মধ্যে হতে হবে। ভোট বিলম্বিত করে কোনো চক্রান্ত জনগণ মেনে নেবে না। দেশে যদি অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তার দায় যারা সৃষ্টি করবে, তাদের জনগণের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।
গতকালের সভায় সভাপতিত্ব করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক কাউন্সিলর আবদুল বারেক।