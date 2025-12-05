হাটহাজারীতে মাইক্রোবাসের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ, চালক নিহত
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে একটি মাইক্রোবাসের সঙ্গে একটি পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ হয়েছে। এ দুর্ঘটনায় মাইক্রোবাসটির চালক নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কের ফরহাদাবাদ উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত চালকের নাম মুহাম্মদ কাউসার (২৯)। তাঁর বাড়ি ফটিকছড়ি উপজেলার ভুজপুরের নারায়ণহাট ইউনিয়নের নতুনপাড়ায়। দুর্ঘটনার সময় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। একই দুর্ঘটনায় অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। তাঁদের স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাইক্রোবাসটি বিদেশগামী এক যাত্রী ও তাঁর স্বজনদের নিয়ে ফটিকছড়ির নারায়ণহাট থেকে চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে পিকআপ ভ্যানটি চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থেকে মাছ বোঝাই করে ফটিকছড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল। হাটহাজারীতে দুটি যানবাহনের সংঘর্ষ হয়। এ সময় মাইক্রোবাসটি দুমড়েমুচড়ে যায়।
ফটিকছড়ির নাজিরহাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সকালে প্রথম আলোকে বলেন, নিহত ব্যক্তির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনায় পাঁচ থেকে ছয়জন আহত হয়েছেন, তাঁদেরও হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
ওসি আরও বলেন, ‘দুর্ঘটনার পর পিকআপ ভ্যান ও মাইক্রোবাসটি জব্দ করা হয়েছে। তবে পিকআপ ভ্যানের চালক দুর্ঘটনার পর পালিয়ে গেছেন। তাঁকে আটকের চেষ্টা চলছে। দুর্ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’