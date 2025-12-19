স্বাধীন মত প্রকাশে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে: কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাব

স্বাধীন মত প্রকাশে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে: কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাব
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাব। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের সভাপতি জিহাদুজ্জামান জিসান এবং সাধারণ সম্পাদক মো. শাহাদৎ হোসেন এক বিবৃতিতে এই নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।
গত রাতে প্রথম আলোর কার্যালয়ে ব্যাপক হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। একই রাতে ডেইলি স্টার কার্যালয়েও ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। প্রথম আলো কর্তৃপক্ষ পাঠকদের জানিয়েছে, এ ঘটনার কারণে প্রথম আলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই আজ শুক্রবার প্রথম আলো ছাপা পত্রিকা প্রকাশ করা যায়নি। পাঠকদের কাছে এ জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে প্রথম আলো। এর অনলাইন পোর্টাল দুপুরের পর শুরু হয়েছে।
বিবৃতিতে নেতারা বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাব গভীরভাবে শোকাহত। কিন্তু ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী গণমাধ্যমের অফিসে হামলা ও একজন প্রবীণ সম্পাদককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে, যা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি দেশের স্বাধীন সাংবাদিকতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং জনগণের জানার অধিকারের ওপর সরাসরি ও সুস্পষ্ট আঘাত। এভাবে হামলার মাধ্যমে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত করা এবং স্বাধীন মত প্রকাশে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাব এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের দপ্তর, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. রোহান চিশতীর পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, যারা কলমের শক্তিকে ভয় পায়, তারাই এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এমন আচরণ গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধের শামিল। অবিলম্বে প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা এবং নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায় নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাব।