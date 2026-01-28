খড়ের গাদায় লুকানো ছিল বন্দুক

খড়ের গাদায় লুকানো ছিল বন্দুক
চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় বন্দুক ও দেশি অস্ত্রসহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার এওচিয়া ইউনিয়নের ছনখোলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
আটক দুজন হলেন জাহাঙ্গীর আলম (৩৫) ও সাইমন উদ্দিন (১৯)। এর মধ্যে জাহাঙ্গীর ওই এলাকার মৃত মোহাম্মদ হোসেনের ছেলে আর সাইমন একই এলাকার নুরুল হকের ছেলে।
পুলিশ জানায়, জাহাঙ্গীর ও সাইমনের বাড়ি পাশাপাশি। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে প্রথমে তাঁদের আটক করা হয়। এরপর তাঁদের দেওয়া তথ্যে ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়। পরে ওই এলাকার একটি খড়ের গাদায় তল্লাশি করে বিভিন্ন অস্ত্র পাওয়া যায়। এসবের মধ্যে ছিল একটি একনলা বন্দুক, তিন রাউন্ড গুলি, দুটি রামদা, একটি ছুরি ও একটি চাপাতি।
জানতে চাইলে সাতকানিয়া থানার উপপরিদর্শক শাইদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘গ্রেপ্তার দুজন বর্তমানে থানায় রয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে। এ মামলায় তাঁদের চট্টগ্রাম আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।’