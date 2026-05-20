আগামী দুই বছরের মধ্যে আমরা ঠাকুরগাঁও থেকে বিমানে চড়ে ঢাকা যাব: মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দর চালুর সম্ভাব্য করণীয় নির্ধারণের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব এবং সিভিল এভিয়েশনের কর্মকর্তাদের সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে এক সংবর্ধনা আনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ও বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরছবি: প্রথম আলো

স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ও বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দর চালু হবে, মন্ত্রীরা বলেছেন হবে, আগামী দুই বছরের মধ্যে ইনশা আল্লাহ আমরা ঠাকুরগাঁও থেকে বিমানে চড়ে ঢাকা যাব। এখন আমাদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে।’

ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দর চালুর সম্ভাব্য করণীয় নির্ধারণের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব ও সিভিল এভিয়েশনের কর্মকর্তাদের সরেজমিন পরিদর্শন শেষে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরুল এ কথা বলেন।

স্থানীয় সরকারমন্ত্রী জানান, ঠাকুরগাঁওয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। মেডিকেল কলেজও স্থাপন হচ্ছে। সদর উপজেলাকে ভাগ করে ভূল্লী ও রুহিয়া উপজেলা গঠন করার গেজেট হয়ে গেছে। তিনি বলেন, ‘আমি এলাকার উন্নয়নে চেষ্টা করছি। নির্বাচনের আগে আমি বলেছিলাম, আমি আর নির্বাচন করতে পারব কি না জানি না। তাই আমি কাজ করতে চাই।’

ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আপনারা এখানে কলকারখানায় বিনিয়োগ করেন, তাহলে এখানের মানুষের আয়রোজগার বাড়বে। আপনারা উদ্যোগ নিলে আমরা সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব।’

সংবর্ধনায় উপস্থিত জনগণকে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আপনারা সব সময় সঠিক পথে ছিলেন। কিছু মানুষ আছে, গোষ্ঠী আছে ও দল আছে, তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চায়। তারা অপপ্রচার চালিয়ে, মিথ্যা কথা বলে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। আমরা নাকি জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে চাই না? অথচ আমরাই জুলাই সনদ তৈরি করেছি, সংস্কার আমাদেরই।’

জামায়াতে ইসলামীর সমালোচনা করে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী বলেন, ‘একটা দল আছে, যারা ধর্মের নামে রাজনীতি করে। আমি পরিষ্কার করে বলতেছি, জামায়াতকে কখনোই এই দেশের জনগণ ক্ষমতায় আনবে না। কারণ, তারা ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছে। আমাদের মা–বোনদের সম্ভ্রম বিনষ্ট করেছে। জামায়াতকে কোনোভাবেই এই দেশের মানুষ ক্ষমতায় আনতে পারে না।’

এর আগে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা বলেন, ‘আমরা ফুল টিম নিয়ে এসেছি। আমরা বিমানবন্দরের রানওয়েসহ বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখলাম। যেহেতু এটি চালু করা প্রধানমন্ত্রীর ওয়াদা ছিল, তাই এটি অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে চালুর চেষ্টা করব। আগামী মাসের মধ্যে বিমানবন্দর চালুর প্রাথমিক কাজ শুরু করা হবে।’

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলীর সঞ্চালনায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, জেলা বিএনপির সভাপতি মির্জা ফয়সল আমিন, ঠাকুরগাঁও–২ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুস সালাম, ঠাকুরগাঁও–৩ আসনের সংসদ সদস্য জাহিদুর রহমান, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান মো. আবদুল হান্নান।

